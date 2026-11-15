При пожаре в жилом доме на востоке Москвы пострадал человек

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме № 18, расположенном на Халтуринской улице. В одной из квартир загорелись личные вещи и предметы мебели, после чего на место прибыли экстренные службы. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщает Главное управление МЧС по Москве в Max.

Для обеспечения безопасности людей пожарные применили специальные спасательные устройства. С их помощью удалось вывести трех жильцов с вышележащих этажей здания. Несмотря на успешную спасательную операцию, один человек получил травмы в результате происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме на улице Полбина.

В четверг три человека погибли в результате возгорания в жилом доме на улице Алтайской.

В прошлом месяце столичный главк МЧС сообщил о спасении четырех человек при ликвидации огня в квартире на Новинском бульваре.