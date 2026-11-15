Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
У берегов Филиппин произошло землетрясение
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин, сообщила Геологическая служба США (USGS).
Как уточнили в службе, магнитуда 5,5 – в девяти километрах к востоку от Юниона, Филиппины, передает РИА «Новости».
Подземный толчок зафиксировали в 21:41 по местному времени (16:41 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине около десяти километров.
Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,7 у побережья Филиппин недалеко от города Генерал-Сантос.
Летом подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксировали неподалеку от побережья Филиппин.
В прошлом году на севере Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5 с эпицентром почти в 99 км от муниципалитета Баско.