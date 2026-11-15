У берегов Филиппин произошло землетрясение

Более 15 тыс. заявок поступило на третий поток программы «Время героев»

Tекст: Дарья Григоренко

О новом этапе программы, ориентированном на ветеранов СВО без высшего образования, было объявлено по поручению Владимира Путина. Участникам предстоит пройти ускоренное обучение и освоить компетенции в сфере государственного и муниципального управления за три года, сообщается на официальном сайте проекта.

«На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора, для того чтобы они получили практический опыт», – поставил задачу глава государства на совещании с членами Правительства РФ.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что новый поток дает возможность получить государственный диплом и реализовать себя на гражданской службе.

Кириенко отметил, что запускается третий поток программы «Время героев», который специально предназначен для участников и ветеранов СВО без высшего образования.

«Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе. У ребят теперь есть возможность пройти отбор и обучение, а по итогам курса получить государственный диплом. Не случайно президент подчеркнул, что герои специальной военной операции – это новая элита страны», – подчеркнул Кириенко.

Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии, заявил, что образовательная программа для третьего потока будет существенно отличаться. По его словам, участникам предстоит пройти ускоренную программу высшего образования за три года.

«Будущим студентам предстоит изучить принцип работы органов власти, освоить современные инструменты государственного управления и научиться оценивать последствия управленческих решений. Уверен, что многие из них обладают важными лидерскими качествами, умеют действовать в условиях высокой ответственности. Мы хотим помочь им развить эти способности и получить профессию, с которой они смогут быть полезны своей стране», – прокомментировал он.

Отбор на программу продлится до 25 января 2027 года. Кандидатам предстоит пройти оценку на основе их боевых заслуг, тестов, эссе и собеседований.