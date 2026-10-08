Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 48 км от филиппинского Генерал-Сантоса
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,7 у побережья Филиппин недалеко от города Генерал-Сантос.
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у побережья Филиппин, передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 48 км к юго-востоку от филиппинского города Генерал-Сантос, население которого составляет около 679 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами в регионе не объявлялась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе мощное землетрясение сотрясло побережье Филиппин.
В июле подземные толчки зафиксировали у филиппинского острова Минданао.
В июне сильнейшее землетрясение в стране подняло морское дно на два метра.