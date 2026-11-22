Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.7 комментариев
Макрон решил закрепить в конституции Франции «золотое правило» о бюджете
Макрон задумал запретить чрезмерный дефицит бюджета через конституцию Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует до истечения срока полномочий в мае 2027 года внести в конституцию страны «золотое правило», ограничивающее дефицит государственного бюджета, пишет La Tribune Dimanche.
Инициатива призвана запретить принятие бюджета с чрезмерным преобладанием расходов над доходами, пишет Le Figaro со ссылкой на La Tribune Dimanche.
Для утверждения этого правила глава государства рассматривает возможность созыва Конгресса в Версале, где соберутся депутаты и сенаторы. Голосование может состояться уже в январе, за четыре месяца до окончания его президентского срока.
В Елисейском дворце отказались комментировать эту информацию, передает Agence France-Presse. Однако, по данным источников, премьер-министр Себастьян Лекорню уже начал консультации для оценки политической и технической реализуемости проекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Лекорню распорядился не увеличивать бюджетные расходы в 2027 году для сокращения дефицита.
В феврале французский парламент окончательно принял государственный бюджет.