Европейская прокуратура занялась завышенными гонорарами в ЕНП

Европейская прокуратура начала расследование в Европейской народной партии

Tекст: Игорь Иножарский

Следствие подозревает, что средства ЕС могли быть нецелевым образом израсходованы через контракты с греческими консультантами, связанными с правящей партией страны «Новая демократия» (НД), сообщает Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, экс-генсек ЕНП Танасис Баколас нанял двух греческих советников, чьи компании получили более полумиллиона евро менее чем за полгода. При этом администрация Европарламента отказалась возместить большую часть этих расходов.

В настоящее время EPPO изучает ситуацию совместно с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) и антикоррупционным отделом бельгийской полиции. Официальные подозреваемые пока не названы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейская прокуратура начала расследование в связи с возможной коррупцией в Европейском социально-экономическом комитете. Аудиторы ЕС предупредили о риске роста коррупции в новом бюджете союза. В начале месяца сотрудники Европейского экономического и социального комитета обвинили руководство во лжи и попытке вычислить заявивших о коррупции информаторов.