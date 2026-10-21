Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Путин спросил спецпосланника США Уиткоффа об итогах переговоров в Норвегии
Путин попросил спецпосланника Уиткоффа рассказать о встрече по Украине в Осло
Президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.
Встреча главы российского государства и американского спецпосланника проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге, передает РИА «Новости».
«Знаю, что вчера состоялась встреча в Норвегии, и, конечно, интересно узнать о результатах этой встречи», – заявил Путин в ходе беседы со Стивом Уиткоффом.
Накануне в Осло завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию. В них приняли участие Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Стив Уиткофф, а также дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правительство Норвегии объявило о возвращении американского спецпосланника в Осло после переговоров с российским лидером.
Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил планы обсудить на этой встрече украинский вопрос. Во вторник в Норвегии начались переговоры Соединенных Штатов и Украины.