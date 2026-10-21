Путин спросил спецпосланника США Уиткоффа об итогах переговоров в Норвегии

Путин попросил спецпосланника Уиткоффа рассказать о встрече по Украине в Осло

Tекст: Елизавета Шишкова

Встреча главы российского государства и американского спецпосланника проходит в среду в Константиновском дворце в Петербурге, передает РИА «Новости».

«Знаю, что вчера состоялась встреча в Норвегии, и, конечно, интересно узнать о результатах этой встречи», – заявил Путин в ходе беседы со Стивом Уиткоффом.

Накануне в Осло завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию. В них приняли участие Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и Стив Уиткофф, а также дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правительство Норвегии объявило о возвращении американского спецпосланника в Осло после переговоров с российским лидером.

Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил планы обсудить на этой встрече украинский вопрос. Во вторник в Норвегии начались переговоры Соединенных Штатов и Украины.