Президент Чехии назвал Европу слабой и разобщенной

Bild: Президент Чехии Павел заявил о слабости и разобщенности Европы

Tекст: Мария Иванова

Мир движется в сторону крупных глобальных игроков, к которым пока не относится Европа, заявил Петр Павел в интервью немецкой газете Bild.

«Европу не воспринимают всерьез, так как видят, насколько мы разобщены, насколько мы слабы, как много времени у нас занимает принятие решений. И если мы быстро это не изменим, то мы перестанем иметь значение», – сказал он, указав, в частности, на США и Россию, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз столкнулся с кризисом из-за отказа от российского газа.

В апреле издание Politico отметило, что ЕС столкнулся с системным кризисом принятия решений.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о наступившем в Евросоюзе кризисе.