«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
Politico: Евросоюз столкнулся с системным кризисом принятия решений
Приверженность Брюсселя правилу всеобщего консенсуса привела к системному параличу, из-за которого согласование важнейших геополитических решений и многомиллиардных траншей затягивается на долгие месяцы, отмечает Politico.
Европейский союз оказался в ситуации перманентного кризиса, к которому его система принятия решений совершенно не приспособлена, пишет Politico.
За последние месяцы лидеры 27 стран объединения неоднократно терпели неудачу в попытках выработать единую позицию по важнейшим вопросам.
«Европа сегодня находится в режиме постоянного кризиса, и ее архитектура принятия решений просто не была для этого предназначена. Вы не можете ждать, пока Совет согласует заявление, пока мир горит», – заявил изданию бывший премьер-министр Дании и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Задержки коснулись разблокировки транша в 90 млрд евро для Киева, введения санкций против России и реакции на конфликт на Ближнем Востоке. На недавнем мартовском саммите политики часами спорили о деталях системы квот на выбросы углерода, пока Тегеран наносил удары по энергетическим объектам.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее раскритиковала требование единогласия при принятии решений по международным делам, назвав это причиной системных блокировок. По мнению экспертов, для повышения оперативности Брюсселю необходимо отказаться от права национального вето во внешней политике или расширить полномочия Еврокомиссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, внешняя политика Европейского союза столкнулась с системным параличом из-за внутренних разногласий
На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС ограничились обсуждением внутренних вопросов вместо решения международных конфликтов.
Ранее неформальная встреча глав государств объединения в Копенгагене также зашла в тупик без принятия решений по ключевым проблемам.