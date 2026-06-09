Стармер отреагировал на попытку обезглавливания мужчины в Белфасте

Стармер шокирован попыткой обезглавливания мужчины в Белфасте

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал кошмарным инцидент с нападением мигранта из Сомали на мужчину в Белфасте, передает РИА «Новости». Нападавший пытался обезглавить жертву.

«Кошмарное нападение, произошедшее прошлой ночью в Белфасте, вызывает отвращение. Я не потерплю подобные акты насилия на наших улицах», – заявил Стармер.

Полиция Северной Ирландии задержала подозреваемого в покушении на убийство в понедельник. Мужчина старше 40 лет получил тяжелые раны лица и шеи, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В интернете появилось видео инцидента. На кадрах видно, как нападавший нанес несколько ударов по голове жертвы, а затем попытался обезглавить ее. Преступника остановили вмешавшиеся прохожие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле британский премьер-министр столкнулся с резкой критикой после нападения уроженца Сомали с ножом на двух мужчин в Лондоне.

Позже толпы недовольных граждан вышли на улицы британской столицы для протеста против миграционной политики правительства. Незадолго до этого заминированная машина взорвалась возле полицейского участка на западе Белфаста.