Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.32 комментария
Силовики сообщили об использовании несовершеннолетних в рядах ВСУ
Представители российских силовых структур заявили о привлечении украинской армией несовершеннолетних к боевым действиям.
Подростки выполняют задачи операторов дронов на нескольких направлениях фронта, передает ТАСС.
«К сожалению, подтвердилась информация о том, что на некоторых участках фронта противник задействует детей в качестве операторов БПЛА. Речь идет о мальчиках и девочках, возраст которых – 15 и 16 лет», – сообщили в силовых ведомствах.
Одной из последних точек, где были зафиксированы расчеты операторов беспилотников, состоящие из детей, стало сумское направление.
Ранее Служба безопасности Украины привлекла подростков к подготовке террористического акта в Подмосковье.
Весной украинское командование экстренно перебросило операторов беспилотников в Сумскую область.
В прошлом году командиры ВСУ начали агитацию среди несовершеннолетних для управления разведывательными дронами.