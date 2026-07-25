СК предупредил о взыскании ущерба с родителей поджигателей поездов

В СК сообщили об обязанности родителей возмещать ущерб за диверсии подростков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Материальные потери от умышленных поджогов железнодорожных объектов придется компенсировать семьям виновных подростков, передает ТАСС. Руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виталий Саксин подчеркнул, что молодые люди часто действуют по заданию злоумышленников в интернете.

«За каждым таким эпизодом стоит не просто испорченное имущество, а нарушение ритма перевозок, отвлечение ресурсов на восстановление и реальная угроза жизням людей», – заявил глава ведомства. Он добавил, что несовершеннолетние не осознают тяжести последствий, выполняя поручения за минимальное вознаграждение.

В качестве примеров следователь привел инцидент в Краснодарском крае, где трое подростков подожгли локомотив, нанеся урон на сумму более 17 млн рублей. Аналогичный случай произошел в Мурманской области, там ущерб от уничтожения техники составил около 10 млн рублей. Уничтожение релейных шкафов в Архангельской области обошлось железной дороге в 1,5 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле следователи направили в суд уголовное дело о поджоге железнодорожного шкафа несовершеннолетним москвичом.

В мае правоохранители возбудили дело о диверсии против четырнадцатилетнего юноши в Омской области.

В марте Следственный комитет завершил расследование против двух калужских подростков из-за поджога релейного шкафа по заданию куратора.