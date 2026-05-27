Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.0 комментариев
Подросток по заданию куратора сжег релейный шкаф на железной дороге под Омском
Подростка задержали за поджог релейных шкафов в Омской области
Завербованный через интернет школьник за денежное вознаграждение уничтожил объект транспортной инфраструктуры на перегоне в Сибири, его обвинили в диверсии и поместили под домашний арест, сообщили в СК России.
В Омской области правоохранители возбудили уголовное дело о диверсии против 14-летнего юноши, говорится в сообщении на платформе Max. Суд по ходатайству следствия уже избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия)», – заявили в ведомстве.
Следствие полагает, что 20 мая на участке станций Любинская – Драгунская подозреваемый поджег релейный шкаф. Задание он получил от неизвестного куратора в Сети за обещание финансовой выплаты. В результате инцидента железнодорожное оборудование полностью выгорело.
Следователи призвали родителей внимательнее следить за детьми. В ведомстве отметили, что иностранные спецслужбы продолжают активно использовать мессенджеры для вовлечения молодежи в совершение особо тяжких преступлений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля росгвардейцы задержали подмосковного подростка после попытки поджога магазина по указанию кураторов из мессенджера.
В середине того же месяца следователи завели дело о теракте на несовершеннолетнего из-за поджогов 16 объектов на железной дороге.
В марте Следственный комитет завершил расследование дела против двух калужских юношей за уничтожение релейного шкафа.