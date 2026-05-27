Подросток по заданию куратора сжег релейный шкаф на железной дороге под Омском

Подростка задержали за поджог релейных шкафов в Омской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Омской области правоохранители возбудили уголовное дело о диверсии против 14-летнего юноши, говорится в сообщении на платформе Max. Суд по ходатайству следствия уже избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия)», – заявили в ведомстве.

Следствие полагает, что 20 мая на участке станций Любинская – Драгунская подозреваемый поджег релейный шкаф. Задание он получил от неизвестного куратора в Сети за обещание финансовой выплаты. В результате инцидента железнодорожное оборудование полностью выгорело.

Следователи призвали родителей внимательнее следить за детьми. В ведомстве отметили, что иностранные спецслужбы продолжают активно использовать мессенджеры для вовлечения молодежи в совершение особо тяжких преступлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля росгвардейцы задержали подмосковного подростка после попытки поджога магазина по указанию кураторов из мессенджера.

В середине того же месяца следователи завели дело о теракте на несовершеннолетнего из-за поджогов 16 объектов на железной дороге.

В марте Следственный комитет завершил расследование дела против двух калужских юношей за уничтожение релейного шкафа.