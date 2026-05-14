Володин анонсировал судебные разбирательства для оскорблявших страну релокантов

Tекст: Елизавета Шишкова

Он заявил об ответственности для определенной категории уехавших граждан, об этом говорится в опубликованном видео в канале Володина в Max.

Политик подчеркнул, что правоохранительные органы незамедлительно отреагируют на приезд лиц, действовавших против интересов государства.

«Что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины, – конечно, надо понимать, что, таких людей ждет судебное разбирательство. И правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан», – сказал политик.

При этом председатель парламента добавил, что обычные россияне могут без препятствий приехать назад. Те, кто отправлялся за рубеж исключительно ради работы или отдыха, не столкнутся с осложнениями на Родине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против работы вернувшихся релокантов в государственных структурах.

В январе иноагент Михаил Шац* объяснил массовое возвращение покинувших страну россиян бытовыми трудностями.

Бывший премьер-министр Сергей Степашин рассказал о желании многих уехавших граждан приехать обратно в Россию.