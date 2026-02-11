Экипаж ТОФ обнаружил «затонувшую субмарину» на учениях в Японском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов» Тихоокеанского флота обнаружил условную затонувшую подводную лодку во время специального учения в заливе Петра Великого в Японском море, передает РИА Новости. По сценарию тренировки судно должно было оказать помощь подлодке, лежащей на грунте.

В предполагаемом районе поиска специалисты с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Пантера Плюс» провели глубоководный спуск, обследовали аномалии рельефа дна и обнаружили условно затонувшую субмарину. Следующим этапом стало задействование глубоководного спасательного аппарата АС-40.

Экипаж АС-40 погрузился в заданном квадрате, осмотрел место происшествия и макет подводной лодки. Затем аппарат осуществил стыковку с макетом, чтобы позволить глубоководникам провести вентиляцию отсеков, а также проверить связь и электропитание условно терпящей бедствие субмарины. Учения прошли успешно, подтвердив готовность экипажей к действиям в реальных аварийных ситуациях.

