Администраторов каналов в Сети осудили за шантаж подмосковного чиновника

Tекст: Алексей Дегтярёв

Красногорский горсуд вынес обвинительный приговор Александру Терентьеву и трем его сообщникам, фигуранты дела признаны виновными в вымогательстве под угрозой публикации компрометирующих сведений, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Виновных приговорили к заключению на срок от семи до семи с половиной лет в колонии строгого режима

Следствие установило, что с 2021 по 2023 год обвиняемые публиковали недостоверную информацию о деятельности властей Подмосковья. За удаление фейков и прекращение публикаций они требовали передать им 1,2 млн рублей.

Преступная схема была раскрыта после обращения потерпевшего к правоохранителям.

Ранее суд заменил срок с реального на условный администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергею Садовову, ранее осужденному на два с половиной года за вымогательство у мужа телеведущей Тины Канделаки, топ-менеджера Ростеха Василия Бровко 800 тыс. рублей.