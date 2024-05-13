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Осужденному за вымогательство у мужа Канделаки заменили срок на условный
Суд заменил реальный срок условным администратору Telegram-канала, осужденному за вымогательство у мужа Канделаки
Мосгорсуд заменил срок с реального на условный администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергею Садовову, который был осужден на 2,5 года за вымогательство у мужа телеведущей Тины Канделаки, топ-менеджера Ростеха Василия Бровко 800 тыс. рублей, сообщили в суде.
Садовов полностью признал вину и в полном объеме возместил Бровко причиненный ущерб, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно, ранее он был приговорен к 2,5 года колонии, передает ТАСС.
Напомним, Садовов вымогал у Бровко 800 тыс. рублей под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и его близких. Кроме Сергея Садовова обвиняемым проходит его сын Станислав, его дело выделено в отдельное производство.
В 2023 году Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам каждого из трех бывших администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве 470 тыс. рублей у Канделаки и ее супруга.