Осужденному за вымогательство у мужа Канделаки заменили срок на условный

Суд заменил реальный срок условным администратору Telegram-канала, осужденному за вымогательство у мужа Канделаки

Tекст: Вера Басилая

Садовов полностью признал вину и в полном объеме возместил Бровко причиненный ущерб, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно, ранее он был приговорен к 2,5 года колонии, передает ТАСС.

Напомним, Садовов вымогал у Бровко 800 тыс. рублей под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и его близких. Кроме Сергея Садовова обвиняемым проходит его сын Станислав, его дело выделено в отдельное производство.

В 2023 году Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам каждого из трех бывших администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве 470 тыс. рублей у Канделаки и ее супруга.