То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.0 комментариев
Вынесен приговор админу Telegram-канала за вымогательство
Вынесен приговор админу Telegram-канала Садовову за вымогательство
Администратор Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергей Садовов пытался вымогать 800 тыс. рублей у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко, сообщили в Хамовническом суде, где вынесли приговор обвиняемому.
Садовов действовал в составе группы лиц по предварительному сговору со своим сыном и неустановленными лицами, он вымогал у директора Ростеха Бровко 800 тыс. рублей, злоумышленник угрожал распространением сведений, позорящих потерпевшего и его близких, сообщили в суде, передает ТАСС.
Садовов полностью признал вину и возместил причиненный ущерб Бровко. Он осужден на два с половиной года.
Также по делу проходит сын администратора канала Станислав. Слушания дела в отношении него еще продолжаются.
В 2023 году Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам каждого из трех бывших администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве 470 тыс. рублей у ведущей Тины Канделаки и ее мужа.