Вынесен приговор админу Telegram-канала за вымогательство

Вынесен приговор админу Telegram-канала Садовову за вымогательство

Tекст: Алексей Дегтярев

Садовов действовал в составе группы лиц по предварительному сговору со своим сыном и неустановленными лицами, он вымогал у директора Ростеха Бровко 800 тыс. рублей, злоумышленник угрожал распространением сведений, позорящих потерпевшего и его близких, сообщили в суде, передает ТАСС.

Садовов полностью признал вину и возместил причиненный ущерб Бровко. Он осужден на два с половиной года.

Также по делу проходит сын администратора канала Станислав. Слушания дела в отношении него еще продолжаются.

В 2023 году Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам каждого из трех бывших администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве 470 тыс. рублей у ведущей Тины Канделаки и ее мужа.