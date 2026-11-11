В Минприроды допустили обнаружение новых голубых алмазов в Якутии

Минприроды: В Якутии не исключили обнаружения новых голубых алмазов

Tекст: Вера Басилая

Отработка кимберлитовых трубок Накынского поля, где ранее добыли первый в России голубой алмаз ювелирного качества, началась в 2001 году, передает ТАСС.

«Безусловно, не исключено, что и в дальнейшем здесь обнаружат еще голубые алмазы», – заявили в Минприроды.

Ежегодная добыча на месторождении составляет от 7 до 10 млн карат. В министерстве подчеркнули отсутствие точных данных о доле цветных камней в общем объеме добычи, однако на некоторых месторождениях этот показатель варьируется от 0,3% до 2%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство природных ресурсов и экологии России сообщило о превышении балансовых запасов алмазов в стране отметки в миллиард карат.

В пятницу компания «Алроса» обнаружила на Накынском кимберлитовом поле в Якутии первый в истории страны природный голубой алмаз ювелирного качества весом 2,74 карата.

В прошлом месяце глава Якутии Айсен Николаев анонсировал продажу уникального лавандового бриллианта в форме сердца.