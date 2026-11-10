Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.3 комментария
В переговорную группу России в Абу-Даби вошли 11 человек
В состав российской переговорной группы в Абу-Даби вошли пять членов делегации и шесть экспертов под руководством помощника президента России Владимира Мединского.
В делегацию, возглавляемую помощником президента Владимиром Мединским, входят начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков, передает ТАСС.
В качестве экспертов в группу включены заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин, первый заместитель руководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.
Кроме того, в числе экспертов – замначальника Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.
Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.
В понедельник российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби для участия в переговорах между Россией, США и Украиной.
В воскресенье на Украине раскрыли полный состав делегации Киева под руководством руководителя службы внешней разведки Рустема Умерова.