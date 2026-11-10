В переговорную группу России в Абу-Даби вошли 11 человек

Tекст: Вера Басилая

В делегацию, возглавляемую помощником президента Владимиром Мединским, входят начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, а также начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игорь Костюков, передает ТАСС.

В качестве экспертов в группу включены заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин, первый заместитель руководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

Кроме того, в числе экспертов – замначальника Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.

В понедельник российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби для участия в переговорах между Россией, США и Украиной.

В воскресенье на Украине раскрыли полный состав делегации Киева под руководством руководителя службы внешней разведки Рустема Умерова.