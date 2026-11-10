Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.0 комментариев
Названо время начала переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
Начало переговоров России, США и Украины в Абу-Даби назначили на 10:50 мск
Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.
Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Абу-Даби начнутся в 10:50 мск, передает ТАСС.
«Переговоры начнутся сегодня в 11:50 по местному времени», – сообщил источник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресса сообщила об изменении позиции США в пользу России перед трехсторонними переговорами по Украине.
В понедельник российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах посвятить встречу согласованию принципов по урегулированию на Украине.