Ученые ДВФУ разработали лазерный метод проверки кератина для биомедицины

Ученые ДВФУ создали ускоренный лазерный метод проверки сырья для биомедицины

Tекст: Ольга Иванова

Новый подход позволит выявлять в структуре белка тяжелые металлы, такие как свинец, ртуть, кадмий и мышьяк, передает РИА «Новости».

Традиционные химические тесты занимают много времени, поэтому специалисты предложили использовать фемтосекундную лазерную искровую спектроскопию. По словам разработчиков, метод создает небольшое облако плазмы на поверхности белка, свечение которого позволяет точно определить химический состав материала за несколько секунд.

«Мы учимся читать этот отпечаток так, чтобы за линиями полезных цинка, меди или кальция не пропустить слабые следы мышьяка, кадмия или свинца», – пояснил преподаватель Департамента нефтегазовых технологий и нефтехимии Политехнического института ДВФУ Илья Ефимов.

Проект получил грант Российского научного фонда, на средства которого планируется создать экспериментальную установку и лабораторный прототип системы входного контроля кератинового сырья.

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