Российские ученые повысили четкость томографов без замены оборудования

Ученые ДВФУ создали алгоритм повышения детализации томографов обновлением ПО

Tекст: Мария Иванова

Ученые Приморского края нашли способ повысить четкость томографов без замены оборудования, передает РИА «Новости».

Специалисты Дальневосточного федерального университета и Института прикладной математики ДВО РАН разработали математический алгоритм, способный создавать сверхчеткие изображения из размытых данных, что позволяет значительно повысить точность медицинских томографов и промышленных сканеров за счет обновления программного обеспечения.

В основе технологии лежит метод, при котором объект дважды сканируется с небольшими изменениями настроек, например, разной шириной полосы облучения. Алгоритм сравнивает два слегка размытых изображения и с помощью математической экстраполяции устраняет искажения, создавая значительно более четкое изображение. Эта инновация может изменить подход к диагностике в медицине и контролю качества в промышленности.

Метод уже прошел испытания на классических тестовых моделях, показав значительное улучшение детализации.

Директор департамента математического и компьютерного моделирования ДВФУ Андрей Сущенко отметил: «В случаях, когда два близких элемента на изображении сливались в одно пятно, алгоритм успешно их разделял. Для более гладких объектов ошибка восстановления уменьшалась в разы».

Главное преимущество разработки – возможность внедрения без затрат на дорогостоящую модернизацию аппаратов. Ученые уточняют, что единственным минусом является незначительное увеличение дозы облучения при втором сканировании, однако прирост чёткости полностью оправдывает этот компромисс.

Разработчики подчеркивают: новая технология может применяться не только для ранней диагностики заболеваний, но и для высокоточного контроля качества в авиастроении и материаловедении, открывая широкие перспективы для её внедрения в различных отраслях.

