Российские ученые повысили четкость томографов без замены оборудования

Ученые Дальневосточного федерального университета предложили новый математический метод, позволяющий повысить четкость изображений томографов без замены оборудования.
Ученые Приморского края нашли способ повысить четкость томографов без замены оборудования, передает РИА «Новости».
Специалисты Дальневосточного федерального университета и Института прикладной математики ДВО РАН разработали математический алгоритм, способный создавать сверхчеткие изображения из размытых данных, что позволяет значительно повысить точность медицинских томографов и промышленных сканеров за счет обновления программного обеспечения.
В основе технологии лежит метод, при котором объект дважды сканируется с небольшими изменениями настроек, например, разной шириной полосы облучения. Алгоритм сравнивает два слегка размытых изображения и с помощью математической экстраполяции устраняет искажения, создавая значительно более четкое изображение. Эта инновация может изменить подход к диагностике в медицине и контролю качества в промышленности.
Метод уже прошел испытания на классических тестовых моделях, показав значительное улучшение детализации.
Директор департамента математического и компьютерного моделирования ДВФУ Андрей Сущенко отметил: «В случаях, когда два близких элемента на изображении сливались в одно пятно, алгоритм успешно их разделял. Для более гладких объектов ошибка восстановления уменьшалась в разы».
Главное преимущество разработки – возможность внедрения без затрат на дорогостоящую модернизацию аппаратов. Ученые уточняют, что единственным минусом является незначительное увеличение дозы облучения при втором сканировании, однако прирост чёткости полностью оправдывает этот компромисс.
Разработчики подчеркивают: новая технология может применяться не только для ранней диагностики заболеваний, но и для высокоточного контроля качества в авиастроении и материаловедении, открывая широкие перспективы для её внедрения в различных отраслях.
