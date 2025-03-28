ЦБ: Внешний долг России сократился на 18,8 млрд долларов

Путин сообщил о проекте развития Арктического полигона железных дорог

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» сообщил о планах по развитию Арктического полигона железных дорог, передает РИА «Новости». По его словам, проект будет реализован по аналогии с Восточным полигоном, который включает Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую магистраль (Транссиб).

Президент отметил, что развитие Арктического полигона включает модернизацию Северной железной дороги. Особое внимание будет уделено территории Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. «Нам предстоит по аналогии с Восточным полигоном, который включает БАМ и Транссиб, реализовать проект развития Арктического полигона железных дорог», – сказал Путин.

Он подчеркнул значимость разработки проекта уже сейчас, чтобы открыть новые транспортные возможности для регионов Сибири, Урала и Северо-Запада России. «Мы знаем сегодня ситуацию с развитием РЖД, знаем, какие вызовы стоят перед компанией – все хорошо известно. Но думать об этом – о том, что я сейчас сказал, о развитии Северной железной дороги – нужно уже сейчас, сегодня», – указал Путин.

Планируемое развитие позволит разгрузить Транссиб и улучшить морские перевозки через арктические порты, сообщил президент. Это также будет способствовать укреплению транспортного коридора «Север – Юг», соединяющего Россию с государствами Центральной Азии и Персидского залива.

«Регионы Сибири, Урала, Северо-Запада России получат прямой выход на Север, к арктическим портам, что позволит разгрузить Транссиб и эффективно использовать морские перевозки. Кроме того, новые точки выхода в Арктику появятся у коридора «Север – Юг», который связывает нас с государствами Центральной Азии и Персидского залива», – сказал российский лидер.

Путин добавил, что для развития Трансарктического маршрута необходимо улучшить внутренние водные пути Арктики. Это позволит укрепить систему северного завоза, обеспечив надежное снабжение жителей Арктики. Он подчеркнул необходимость объединения ресурсов государства, регионов и бизнеса, включая внутренний фондовый рынок, для реализации этих инициатив.

Ранее Путин заявил о готовности России к сотрудничеству в Арктике со всеми странами и о необходимости создания торгового флота России в этом регионе.