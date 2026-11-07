Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Китайская коммерческая ракета «Церера-2-Y3» вывела на орбиту четыре спутника
Китайская ракета «Церера-2-Y3» вывела на орбиту четыре коммерческих спутника
Разработанная компанией Galactic Energy ракета-носитель «Церера-2-Y3» успешно завершила испытательный полет, доставив на солнечно-синхронную орбиту высотой 535 км четыре космических аппарата.
Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Испытательный полет аппарата признан успешным, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании-разработчика Galactic Energy.
На орбиту доставлен экспериментальный аппарат «Гуаньлань», который стал самым маленьким и легким спутником-альтиметром в мире. Он предназначен для наблюдения за высотой поверхности моря. Также ракета вывела коммерческий метеорологический спутник «Юньяо-1-28», аппарат North China University-1 для мониторинга минеральных ресурсов и предупреждения о геологических катастрофах и спутник наблюдения за космической обстановкой «Цзюньтянь-1-06A».
В компании подчеркнули, что точный вывод аппаратов стал значительным шагом в проверке надежности ракет данного типа. В январе первый испытательный полет «Цереры-2» завершился неудачей. Эта ракета-носитель средней грузоподъемности создана для коммерческих запусков и может доставлять до 1,3 т полезной нагрузки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли.
Китайское предприятие Light Year Explorer изготовило головной обтекатель для ракет с обшивкой из дерева.
В четверг исследователи из КНР завершили первое в мире испытание лазерной резки металла в открытом космосе.