Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Вице-президент Китая прибыл в Грузию
Вице-президент Китая Хань Чжэн прибыл в пятницу в Тбилиси с трехдневным первым официальным визитом, в аэропорту его встретила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Хань Чжэн проведет переговоры с президентом Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
Соглашение о стратегическом партнерстве две страны подписали в 2023 году, а в этом году председатель КНР Си Цзиньпин и президент Грузии Михаил Кавелашвили объявили о переходе к всеобъемлющему стратегическому партнерству.
За первые девять месяцев этого года объем торговли между двумя странами вырос на 41% и составил 2,33 млрд долларов.
Это второе место после Турции (3,1 млрд долларов).
Грузия развивает отношения с Китаем и странами Центральной Азии на фоне бойкота Евросоюза, обвиняющего Тбилиси в «откате от демократии».