Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.0 комментариев
ФСБ: Сорвано покушение на одного из глав новых регионов
Предотвращен теракт против руководителя одного из новых российских регионов, в Крыму задержаны двое завербованных местных жителей, сообщили в ФСБ.
В Севастополе задержаны граждане России, 1992 и 1999 годов рождения, они по заданию киевского режима планировали провести теракт в Крыму, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Задержанных завербовал сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через Telegram. Куратор обучил подозреваемых обращению с самодельными взрывными устройствами и поручил организовать диверсии на объектах критической инфраструктуры.
Главной целью злоумышленников должно было стать покушение на главу одного из новых регионов во время его визита на полуостров. В дальнейшем фигуранты намеревались вступить в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию.
В марте ФСБ пресекла попытку подрыва автомобиля российского офицера в Севастополе.
В июле суд в Краснодаре арестовал агента СБУ за подготовку убийства высокопоставленного военного.
В феврале 2024 года силовики предотвратили покушение на одного из руководителей Крыма.