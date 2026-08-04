ФСБ: Сорвано покушение на одного из глав новых регионов

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Севастополе задержаны граждане России, 1992 и 1999 годов рождения, они по заданию киевского режима планировали провести теракт в Крыму, указало ведомство, передает РИА «Новости».

Задержанных завербовал сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через Telegram. Куратор обучил подозреваемых обращению с самодельными взрывными устройствами и поручил организовать диверсии на объектах критической инфраструктуры.

Главной целью злоумышленников должно было стать покушение на главу одного из новых регионов во время его визита на полуостров. В дальнейшем фигуранты намеревались вступить в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию.

В марте ФСБ пресекла попытку подрыва автомобиля российского офицера в Севастополе.

В июле суд в Краснодаре арестовал агента СБУ за подготовку убийства высокопоставленного военного.

В феврале 2024 года силовики предотвратили покушение на одного из руководителей Крыма.