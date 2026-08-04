Tекст: Вера Басилая

Московский суд официально признал Бандеру и Шухевичаи их организации пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа во время Великой Отечественной войны. передает РИА «Новости».

«Заявление удовлетворить», – огласил решение судья Евгений Комиссаров.

В ходе судебного процесса сообщалось, что указанные лица и организации причастны к террору, карательным операциям, массовым расправам и множеству военных преступлений. В их числе Львовский погром, Бабий Яр, Катынь, Волынская резня, а также преступления против евреев, партизан и жителей Белоруссии.

Представитель надзорного ведомства подчеркнул, что установление данного юридического факта необходимо на фоне попыток фальсификации истории и искажения роли России в Великой Отечественной войне. Представитель Военно-исторического общества добавил, что на Украине сейчас происходит прославление военных преступников, и прямые наследники националистических организаций существуют до сих пор.

Месяцем ранее Верховная рада проголосовала за закон об учреждении украинского национального пантеона для членов УПА* (признана экстремистской, запрещена в России).

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы по перезахоронению Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киево-Печерской лавре осквернением святыни.