Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.0 комментариев
Суд в Москве признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России, признав Степана Бандеру, Романа Шухевича и ряд других лидеров украинских националистов пособниками нацистской Германии.
Московский суд официально признал Бандеру и Шухевичаи их организации пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа во время Великой Отечественной войны. передает РИА «Новости».
«Заявление удовлетворить», – огласил решение судья Евгений Комиссаров.
В ходе судебного процесса сообщалось, что указанные лица и организации причастны к террору, карательным операциям, массовым расправам и множеству военных преступлений. В их числе Львовский погром, Бабий Яр, Катынь, Волынская резня, а также преступления против евреев, партизан и жителей Белоруссии.
Представитель надзорного ведомства подчеркнул, что установление данного юридического факта необходимо на фоне попыток фальсификации истории и искажения роли России в Великой Отечественной войне. Представитель Военно-исторического общества добавил, что на Украине сейчас происходит прославление военных преступников, и прямые наследники националистических организаций существуют до сих пор.
Месяцем ранее Верховная рада проголосовала за закон об учреждении украинского национального пантеона для членов УПА* (признана экстремистской, запрещена в России).
ФСБ России обнародовала архивные документы об уничтожении бывшего командующего Украинской повстанческой армией* Дмитрия Клячкивского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы по перезахоронению Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киево-Печерской лавре осквернением святыни.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ