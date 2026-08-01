ВС России закрепились на окраинах сел Кияница и Храповщина

Tекст: Катерина Туманова

«За последние несколько суток были результативные накаты на украинские позиции в районах населенных пунктов Кияница и Храповщина. Сейчас уже есть информация о том, что идет закрепление на северных окраинах Кияницы и на западных окраинах Храповщины», – сказал он ТАСС.

Двумя днями ранее Марочко информировал об установлении полного контроля над поселком Новая Сечь. После этого маневра начались активные бои за соседние территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки освободили четыре населенных пункта. Российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Россия создает новую точку давления в Сумской области.



