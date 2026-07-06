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Россия отбила террористический наскок на севере Африки
Западные пропагандистские источники утверждают, что российские войска потеряли боевой вертолет во время очередного эпизода противостояния с антиправительственными силами в одном из государств Африки. О чем идет речь и что на самом деле произошло на этот раз в этой бывшей французской колонии?
Африканский корпус (АК) Минобороны РФ и вооруженные силы Мали 4 июля отразили новую попытку нападения на правительственные позиции и города в разных районах страны. «Многочисленные террористические группы, прибывшие в город Конна, были отброшены скоординированным ответом малийских вооруженных сил», – говорится в сообщении Генштаба Мали. «Все атаки были решительно отбиты», – подчеркивается в официальном коммюнике оборонного ведомства.
Основной удар пришелся на город Анефис. Это небольшое поселение неподалеку от крупного города Кидаль, который частично перешел под контроль сепаратистов и джихадистов во время их скоординированного наступления в конце апреля.
Армия Мали и части российского Африканского корпуса удерживают несколько ключевых позиций вокруг Кидаля, из которых Анефис считается основной для контроля над всей территорией в этом отдаленном регионе Мали. Кроме того, Анефис расположен на трассе между городами Кидаль и Гао, что делает контроль над ним важным для координации всех сил союзников в регионе.
Сепаратисты и группировки, ассоциированные с Аль-Каидой* (признана террористической и запрещена в России), ставят себе задачу оттеснить малийские и российские подразделения как можно дальше от Кидаля, чтобы заявить о контроле над значительными частями пустыни и саванны. Именно в этом районе туареги ранее провозгласили свое «независимое государство», а Кидаль объявили его столицей. Единственным возможным для них способом ведения боевых действий остаются фронтальные атаки крупными по местным меркам силами на укрепленные базы союзников и засады на единственной трассе, обеспечить полную безопасность на которой из-за труднодоступности региона очень сложно.
Именно такая атака и была предпринята утром 4 июля. Около 05:40 местные сепаратистские группировки «Фронта освобождения Азавада» и связанные с «Аль-Каидой» джихадисты из группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) атаковали районы Гао, Анефис, Агелок, Севаре и Кениоробу.
В сообщении Африканского корпуса отмечается, что при обороне Анефиса российские военнослужащие ликвидировали двух высокопоставленных полевых командиров сепаратистов. По последним данным, подразделения АК и армии Мали находятся как в самом Анефисе, так и вокруг него. Источники в АК подчеркивают, что вокруг города «горы уничтоженной техники и трупы боевиков».
В районе населенного пункта Конна также идут ожесточенные бои, террористы взяты в кольцо. Армия Мали и союзные силы блокируют и уничтожают укрывающихся там боевиков.
Не сумев захватить Анефис, террористы перешли к атакам на информационном фронте. Во-первых, было объявлено, что «Анефис захвачен», а во-вторых, что во время серии нападений был сбит российский боевой вертолет.
Информация о якобы уничтожении боевиками российского вертолета с самого начала была противоречивой. Сначала появилось некое видео с горящим вертолетом (то ли Ми-24, то ли Ми-35), а также были опубликованы кадры с людьми с оружием и в гражданской одежде, вероятно, туарегами, у горящего фюзеляжа вертолета. Верифицировать эти кадры не представлялось возможным, как и установить, когда и где они были сняты.
Однако видео начали тиражировать французские СМИ, в частности Le Monde и France 24. В дополнение к этому они распространяли ложную информацию о захвате сепаратистами нескольких населенных пунктов и нанесении ударов из засады по частям Африканского корпуса МО РФ.
Эти сообщения подхватили украинские паблики и турецкий журналист-фрилансер Махмут Бозарслан. «Повстанцы-туареги в северной части Мали сбили вертолет Ми-24, принадлежащий Африканскому корпусу Министерства обороны России (бывшая группа Вагнера). Инцидент произошел в районе Тин-Заутин недалеко от границы с Алжиром, в результате чего вся команда и российские наемники на борту вертолета погибли», – написал он в соцсетях.
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Однако расстояние от точки, на которую указывают французы, как на место падение российского вертолета, до той, что указывает турецкий журналист, составляет несколько сотен километров. Более того, Тин-Заутин – это совсем другая оперативная зона. А значит, с высокой вероятностью, перед нами фальшивка, и сообщения о сбитом российском вертолете - тоже ложь.
Куда больше оснований доверять другому видео – опубликованному как раз Африканским корпусом. На нем российские вертолеты проводят эвакуацию раненных в районе Анефиса. Винтокрылые машины абсолютно целы и в рабочем состоянии, а в районе Тин-Заутина, по данным газеты ВЗГЛЯД, вообще вертолеты в последние дни не использовались. Ситуация там остается стабильной.
Такова в целом особенность боевых действий в пустыне: оперативные зоны действия правительственных сил и Африканского корпуса отдалены друг от друга на значительные расстояния и часто изолированы. Ключевыми становятся два фактора: во-первых, формирование укрепленных позиций вокруг военных баз, а во-вторых, налаживание связи между ними по редким дорогам.
Ситуация в районе Кидаль – Гао считается для Мали и наиболее сложной и одновременно крайне важной с политической точки зрения. Бывшая французская колония, Мали все еще остается под давлением Франции, которая де-факто поддерживает сепаратистов-туарегов и джихадистов с целью противодействия растущему политическому влиянию России на континенте.
Буквально месяц назад глава Высшего Совета органов местного самоуправления Мали Мамаду Сатиги Диаките заявлял, что
«Мали ожидает развития стратегического сотрудничества [с Россией] в разных сферах, как было прежде с СССР». Возможно, именно поэтому – а также из-за срыва апрельской попытки государственного переворота – и была предпринята нынешняя атака.
Мали требуется прежде всего помощь в обеспечении безопасности – и ликвидации сепаратизма как политического движения. Именно эту поддержку и оказывает Россия законному правительству этого африканского государства. Только поддержка Запада (Франции прежде всего) позволяет радикалам реанимироваться каждый раз после военных поражений от правительственных войск.
При этом первостепенной задачей в правительстве страны считают освобождение городской застройки Кидаля, что позволит перенести наступательные операции против сепаратистов и джихадистов на север и в итоге выдавить их за пределы исторической территории государства. А стоящие за местными террористами западные (французские) советники – наоборот, требуют расширить террористическую активность вокруг Кидаля с целью усиления давления на правительство. Именно это мы и наблюдали во время атаки, предпринятой 4 июля.
По последним данным, мелкие группы боевиков пытались ночью затаиться в районе Анафиса, однако Африканский корпус при поддержке артиллерии продолжил уничтожение противника. Бои показали не только эффективность действий Африканского корпуса, но и рост боеспособности правительственной армии Мали. Как и то, что инициатива на земле принадлежит в Мали именно Африканскому корпусу Минобороны РФ и правительственным силам страны.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ