Европротокол при ДТП в 2026 году: оформление и кто оплачивает ущерб

Что такое европротокол

Европротокол - это упрощенный порядок оформления документов о ДТП без участия сотрудников полиции. Процедура регулируется статьей 11.1 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Оформленное извещение служит основанием для выплаты потерпевшему по ОСАГО. Процедура применяется на всей территории России независимо от региона регистрации автомобиля. Такой порядок экономит время и позволяет быстрее освободить проезжую часть.

Условия оформления европротокола

Упрощенный порядок применяется при одновременном соблюдении нескольких условий. Невыполнение хотя бы одного из них требует вызова ГИБДД.

В ДТП участвуют только два транспортных средства, включая прицепы.

Вред причинен только автомобилям; пострадавших людей и поврежденного имущества третьих лиц нет.

У обоих водителей есть действующий полис ОСАГО или «Зеленая карта».

По предварительной оценке размер ущерба не превышает установленные лимиты выплат.

Оба водителя согласны оформить ДТП без вызова ГИБДД и подписать европротокол.

Действительность полиса ОСАГО второго участника можно проверить на портале Национальной страховой информационной системы (НСИС). При сомнениях в обстоятельствах аварии, оценке ущерба или поведении второго участника аварию оформляют в обычном порядке.

Лимиты выплат по европротоколу в 2026 году

Максимальная сумма возмещения зависит от способа фиксации ДТП и наличия разногласий между водителями. С 5 июля 2025 года лимит для случаев с разногласиями увеличен со 100 000 до 200 000 рублей.

До 400 000 рублей - при отсутствии разногласий и фиксации ДТП техническими средствами.

До 200 000 рублей - при наличии разногласий, если ДТП зафиксировано техническими средствами.

До 100 000 рублей - если ДТП не зафиксировано техническими средствами.

Техническими средствами считаются устройство вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» или мобильное приложение, интегрированное с порталом «Госуслуги». Возмещение выплачивается независимо от количества ДТП в течение срока действия полиса. При денежной выплате износ учитывается, а при организации восстановительного ремонта легкового автомобиля, принадлежащего гражданину, расчёт ведётся без учёта износа; переоформить извещение или загрузить фотографии после отъезда с места ДТП нельзя.

Пошаговая инструкция оформления

Первичные действия одинаковы независимо от выбранного способа фиксации.

Включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки: в населенном пункте - не менее 15 метров от машины, за городом - не менее 30 метров. Неисполнение влечет штраф 1 000 рублей (часть 1 статьи 12.27 КоАП РФ).

За городом, в темное время суток или при ограниченной видимости находиться на проезжей части или обочине следует в куртке, жилете или жилете-накидке со световозвращающими полосами.

Убедиться в отсутствии пострадавших, показать второму водителю свой полис и проверить действительность его полиса ОСАГО.

Провести фотофиксацию: общий план, расположение машин, государственные номера, повреждения, дорожные знаки и разметку.

Освободить проезжую часть, если автомобили создают препятствие движению. Невыполнение влечет штраф 1 000 рублей (часть 1 статьи 12.27 КоАП РФ).

Заполнить извещение о ДТП на бумажном бланке или в мобильном приложении.

Передать документы страховщику в установленный срок.

Оформление через мобильные приложения

Электронное оформление проводится через приложения «Помощник ОСАГО», «Госуслуги Авто» или приложение страховой компании, поддерживающее эту функцию. Приложение «Помощник ОСАГО» разработано Банком России и Российским союзом автостраховщиков.

Для входа требуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» у обоих водителей. Данные о полисах и автомобилях подгружаются автоматически из информационной системы ОСАГО. Фотографии необходимо делать непосредственно в приложении - загрузить готовые снимки из галереи нельзя.

Уведомить страховые компании о ДТП нужно в установленные сроки: через приложение, интегрированное с «Госуслугами», - в течение 60 минут после ДТП; через устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» нажатием кнопки SOS - в течение 10 минут. Если разногласий нет, но воспользоваться этими способами невозможно, допускается уведомление по телефону, однако лимит возмещения в этом случае составит до 100 000 рублей.

Как заполнить бумажный европротокол

На два транспортных средства оформляется одно извещение о ДТП. Бланк состоит из двух самокопирующихся листов; оригинал и копия имеют одинаковую юридическую силу.

Лицевую сторону заполняют совместно оба водителя, оборотную - каждый самостоятельно по своему транспортному средству.

Заполнять следует шариковой ручкой с достаточным нажимом; записи карандашом или гелевой ручкой могут стереться.

Необходимо заполнить все графы и поля, разборчиво, без помарок и неоговоренных исправлений.

Корректировки и дополнения вносятся только до подписания и разъединения листов и заверяются подписями обоих водителей.

После подписания и разъединения листов любые изменения, исправления и дополнения не допускаются.

При нехватке места оформляется приложение на чистом листе в двух экземплярах с пометками «С приложением» и «Приложение» и подписями обоих водителей.

Если бланк порван, испорчен или нечитаем, заполняется новый. Бланки извещения обязаны бесплатно выдавать страховщики; рекомендуется возить в автомобиле не менее двух экземпляров.

Сроки подачи документов

Каждый участник передает извещение в свою страховую компанию в течение 5 рабочих дней с момента ДТП - лично, по электронной почте или через приложение страховщика. Для получения выплаты потерпевший дополнительно подает заявление о страховом возмещении. Страховщик принимает решение о выплате или направлении на ремонт в течение 20 календарных дней.

Ремонтировать или утилизировать автомобиль без письменного согласия страховой компании нельзя в течение 15 календарных дней со дня ДТП (пункт 3 статьи 11.1 закона об ОСАГО). В этот срок необходимо предоставить машину для осмотра по требованию страховщика. Нарушение условия влечет регрессное требование.

Кто оплачивает ущерб

Возмещение потерпевшему выплачивает страховая компания в рамках ОСАГО. По правилам прямого возмещения убытков потерпевший обращается в свою страховую компанию, которая производит выплату в пределах действующего лимита.

Полис ОСАГО виновника покрывает ущерб только потерпевшему; собственный ремонт виновник оплачивает самостоятельно. Если стоимость ремонта превышает лимит по европротоколу, разницу оплачивает виновник ДТП - добровольно или по решению суда.

При значительном ущербе или сомнениях в его размере рекомендуется оформлять ДТП с вызовом ГИБДД.

Европротокол и КАСКО

Оформить ДТП по европротоколу можно и при наличии полиса КАСКО. По требованию Банка России страховщики обязаны включать в правила страхования по КАСКО условие об оформлении аварии без вызова полиции.

Размер возмещения по КАСКО определяется условиями договора, а не лимитами ОСАГО. Возможность оформления и порядок выплаты следует заранее уточнять у своего страховщика - в договоре, контакт-центре или приложении.

Когда европротокол оформлять нельзя

Упрощенный порядок не применяется в ряде ситуаций. В этих случаях необходимо вызвать сотрудников ГИБДД.