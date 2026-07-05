Конфликт, начавшийся между Польшей и Украиной из-за присвоения одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА*» с последовавшей за этим «войной орденов», может вызывать удивление только на первый взгляд.

Что объединяет Украину и Польшу? Русофобия. Элиты обоих государств ненавидят и боятся Россию, а населению обоих качественно промыли мозги антирусской пропагандой. Сегодня среднестатистический поляк или украинец считает Россию источником зла и причиной большинства проблем. Украинские и польские политики любили заявлять, что у Польши с Украиной общее прошлое.

Да, но какое?

В Люблине в 1569 году король польский и великий князь литовский Сигизмунд II Август отторг украинские земли у Литвы и передал их Польше. Юридически его действия можно назвать сомнительными, но Литва была слабым государством, и ее элита не смогла отстоять интересы своей страны. Польские магнаты и шляхтичи смотрели на православное население как на быдло, людей обкладывали непосильными поборами.

Слово «быдло», кстати, пришло из польского, в котором используется и сейчас, и обозначает просто «скот, тягловые животные».

После заключения Брестской унии в 1596 году православных стали заставлять переходить в униатство, то есть подчиниться папе римскому, на это работал польский государственный аппарат, магнаты и шляхтичи. Любая непокорность со стороны православного населения жестоко каралась. Были казацкие и крестьянские восстания, которые подавляла польская армия, а после над восставшими и их семьями учиняли расправы.

Ненависть православных людей к полякам была так велика, что во время освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого казаки и крестьяне, в свою очередь, подвергали страшным казням попавших к ним в руки шляхтичей. А в польской историографии события тех лет рассматриваются как удар в спину со стороны казаков Речи Посполитой (конфедерация Польши и Литвы), от которого государство так и не смогло оправиться.

Во время смуты, наступившей после смерти Богдана Хмельницкого, Польше удалось вернуть под свой контроль Правобережную Украину, и ее население было снова низведено до положения скота.

ХХ век принес новые конфликты. Поляки уничтожили Западноукраинскую народную республику. А когда после Советско-польской войны Варшава смогла укрепить свою власть в Галиции и на Волыни, отношение к местному населению оставалось тем же самым, что и всегда – как к быдлу. Людей облагали огромными налогами. Постепенно правительство Польши взяло курс на ополячивание местного населения, людей заставляли общаться на польском языке, насильно прививали польские культурные ценности. Протесты жестоко подавлялись. Польским колонистам на Западной Украине варшавское правительство предоставило земли, и тысячи семей переехали в регион.

Украинские нацисты из ОУН* устраивали теракты, убивали польских чиновников. После начала Второй мировой войны отношения между польским и украинским населением начали обостряться, что в 1943 году привело к страшной трагедии – Волынской резне, когда боевики УПА* уничтожили десятки тысяч мирных жителей польской национальности.

То есть история взаимоотношений украинцев и поляков – это летопись конфликтов и взаимной жестокости.

В 90-е годы ХХ века началось сближение Польши и Украины. Польша как более успешная экономически (да и политически) страна, надеялась взять территорию Украины под свой политический контроль. Кульминацией этой задумки стало подписание Зеленским и польским президентом Анджеем Дудой в 2023 году документа, который СМИ окрестили «Варшавской унией». Судя по нему, между Польшей и Украиной должны были установиться конфедеративные отношения, и в дуэте доминировала бы, естественно, Варшава. Но, согласно документу, польские войска должны были зайти на территорию Украины – и «старшие товарищи» по НАТО выступили против этого, в результате проект не был реализован. И отношения между государствами начали деградировать.

В 2024 году польские фермеры перекрыли границу, не пуская в страну украинскую сельхозпродукцию, доходило до умышленной порчи этой самой продукции. Это привело к серьезному напряжению между Киевом и Варшавой.

Тему Волынской резни польские политики и журналисты старались не поднимать, пока был шанс реализовать «Варшавскую унию». Но когда стало понятно, что конфедерации не будет, о геноциде вспомнили снова.

И вот теперь – очередной этап обострения.

Новая волна героизации украинских нацистов и пособников Третьего рейха, стартовавшая на Украине с торжественного перезахоронения одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника, разожгла конфликт с новой силой.

Есть версия, что Зеленский специально провоцирует поляков. Ему не нравится польский президент Кароль Навроцкий, и он хотел спровоцировать его на выступление против Украины, что привело бы к обострению его противостояния с премьером Польши Дональдом Туком. Но глава майданного режима просчитался. После того как Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, его рейтинг одобрения значительно вырос – сейчас он составляет 54,8%, что на 8,4% больше, чем месяц назад.

И это подтверждение того, что в народную память поляков инсталлировано многовековое взаимное насилие и жестокость в отношениях с украинцами. И особенно Волынская резня, которая воспринимается через личную призму – многие польские семьи могут вспомнить предков, погибших в той бойне. И когда на Украине происходит новая волна героизации Мельника, Бандеры, УПА, когда из них, по сути, создают новый пантеон, поляки не могут не испытывать возмущение по этому поводу.

Конечно, и в семейной памяти многих украинцев остались воспоминания о насилии со стороны поляков в отношении их предков. И это был вопрос времени – когда отношения между государствами обострятся из-за принципиально разной оценки исторических событий.

Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на Украину как на территорию, которая должна быть под их контролем, помня свою мечту о стране от моря до моря. А на Украине помнят, что поляки всегда пытались эксплуатировать украинцев и считали их быдлом. Эта историческая память никуда не делась и не денется.