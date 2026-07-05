  • Новость часаМинобороны: ВСУ потеряли за сутки почти 1,5 тыс. человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию
    5 июля 2026, 12:00 Мнение

    Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Цены на хлеб накажут финнов за русофобию
    Эксперт рассказал об эффективности новой модификации «Герани»
    Экс-посол Украины в ЕС Веселовский увидел перспективу появления ВМФ РФ на Дунае
    Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче

    Конфликт, начавшийся между Польшей и Украиной из-за присвоения одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА*» с последовавшей за этим «войной орденов», может вызывать удивление только на первый взгляд.

    Что объединяет Украину и Польшу? Русофобия. Элиты обоих государств ненавидят и боятся Россию, а населению обоих качественно промыли мозги антирусской пропагандой. Сегодня среднестатистический поляк или украинец считает Россию источником зла и причиной большинства проблем. Украинские и польские политики любили заявлять, что у Польши с Украиной общее прошлое.

    Да, но какое?

    В Люблине в 1569 году король польский и великий князь литовский Сигизмунд II Август отторг украинские земли у Литвы и передал их Польше. Юридически его действия можно назвать сомнительными, но Литва была слабым государством, и ее элита не смогла отстоять интересы своей страны. Польские магнаты и шляхтичи смотрели на православное население как на быдло, людей обкладывали непосильными поборами.

    Слово «быдло», кстати, пришло из польского, в котором используется и сейчас, и обозначает просто «скот, тягловые животные».

    После заключения Брестской унии в 1596 году православных стали заставлять переходить в униатство, то есть подчиниться папе римскому, на это работал польский государственный аппарат, магнаты и шляхтичи. Любая непокорность со стороны православного населения жестоко каралась. Были казацкие и крестьянские восстания, которые подавляла польская армия, а после над восставшими и их семьями учиняли расправы.

    Ненависть православных людей к полякам была так велика, что во время освободительной войны под руководством Богдана Хмельницкого казаки и крестьяне, в свою очередь, подвергали страшным казням попавших к ним в руки шляхтичей. А в польской историографии события тех лет рассматриваются как удар в спину со стороны казаков Речи Посполитой (конфедерация Польши и Литвы), от которого государство так и не смогло оправиться.

    Во время смуты, наступившей после смерти Богдана Хмельницкого, Польше удалось вернуть под свой контроль Правобережную Украину, и ее население было снова низведено до положения скота.

    ХХ век принес новые конфликты. Поляки уничтожили Западноукраинскую народную республику. А когда после Советско-польской войны Варшава смогла укрепить свою власть в Галиции и на Волыни, отношение к местному населению оставалось тем же самым, что и всегда – как к быдлу. Людей облагали огромными налогами. Постепенно правительство Польши взяло курс на ополячивание местного населения, людей заставляли общаться на польском языке, насильно прививали польские культурные ценности. Протесты жестоко подавлялись. Польским колонистам на Западной Украине варшавское правительство предоставило земли, и тысячи семей переехали в регион.

    Украинские нацисты из ОУН* устраивали теракты, убивали польских чиновников. После начала Второй мировой войны отношения между польским и украинским населением начали обостряться, что в 1943 году привело к страшной трагедии – Волынской резне, когда боевики УПА* уничтожили десятки тысяч мирных жителей польской национальности.  

    То есть история взаимоотношений украинцев и поляков – это летопись конфликтов и взаимной жестокости.

    В 90-е годы ХХ века началось сближение Польши и Украины. Польша как более успешная экономически (да и политически) страна, надеялась взять территорию Украины под свой политический контроль. Кульминацией этой задумки стало подписание Зеленским и польским президентом Анджеем Дудой в 2023 году документа, который СМИ окрестили «Варшавской унией». Судя по нему, между Польшей и Украиной должны были установиться конфедеративные отношения, и в дуэте доминировала бы, естественно, Варшава. Но, согласно документу, польские войска должны были зайти на территорию Украины – и «старшие товарищи» по НАТО выступили против этого, в результате проект не был реализован. И отношения между государствами начали деградировать.

    В 2024 году польские фермеры перекрыли границу, не пуская в страну украинскую сельхозпродукцию, доходило до умышленной порчи этой самой продукции. Это привело к серьезному напряжению между Киевом и Варшавой.

    Тему Волынской резни польские политики и журналисты старались не поднимать, пока был шанс реализовать «Варшавскую унию». Но когда стало понятно, что конфедерации не будет, о геноциде вспомнили снова.

    И вот теперь – очередной этап обострения.

    Новая волна героизации украинских нацистов и пособников Третьего рейха, стартовавшая на Украине с торжественного перезахоронения одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника, разожгла конфликт с новой силой.

    Есть версия, что Зеленский специально провоцирует поляков. Ему не нравится польский президент Кароль Навроцкий, и он хотел спровоцировать его на выступление против Украины, что привело бы к обострению его противостояния с премьером Польши Дональдом Туком. Но глава майданного режима просчитался. После того как Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, его рейтинг одобрения значительно вырос – сейчас он составляет 54,8%, что на 8,4% больше, чем месяц назад.

    И это подтверждение того, что в народную память поляков инсталлировано многовековое взаимное насилие и жестокость в отношениях с украинцами. И особенно Волынская резня, которая воспринимается через личную призму – многие польские семьи могут вспомнить предков, погибших в той бойне. И когда на Украине происходит новая волна героизации Мельника, Бандеры, УПА, когда из них, по сути, создают новый пантеон, поляки не могут не испытывать возмущение по этому поводу.

    Конечно, и в семейной памяти многих украинцев остались воспоминания о насилии со стороны поляков в отношении их предков. И это был вопрос времени – когда отношения между государствами обострятся из-за принципиально разной оценки исторических событий.

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на Украину как на территорию, которая должна быть под их контролем, помня свою мечту о стране от моря до моря. А на Украине помнят, что поляки всегда пытались эксплуатировать украинцев и считали их быдлом. Эта историческая память никуда не делась и не денется.

    Другие материалы автора

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    «Герань-2 Сикер» уничтожил газораспределительную станцию в Черниговской области
    На трассе Днепропетровск–Харьков не осталось работающих АЗС
    Киев разрешил частным компаниям нанимать иностранных наемников для ВСУ
    Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»
    Ейск возглавил рейтинг бронирований домов у моря
    ФСБ раскрыла подробности ликвидации СССР одного из организаторов Волынской резни
    Мбаппе установил уникальный рекорд на чемпионатах мира

    Мировую экономику спасет искусственный интеллект

    Названы четыре фактора, которые будут влиять в ближайшем будущем на мировую экономику. Россию эти факторы тоже не обойдут стороной. И только один из четырех является позитивным, на который возлагают особые надежды. Что ждет мировую экономику и как это затронет российскую? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия взломала «боевой кристалл» ВСУ в Донбассе

    Многомесячная военная кампания по освобождению Константиновки завершена – Генштаб объявил о полном взятии города под контроль. Владимир Путин на совещании в командном пункте назвал это важнейшим шагом к открытию пути на Славянско-Краматорскую агломерацию и поблагодарил героев Константиновки от имени всей страны. Как говорят эксперты, это событие имеет огромное значение для финального освобождения Донбасса. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа показывает бессилие против украинского терроризма

    Вот уже несколько дней вся Европа разыскивает человека, который устроил взрыв в самом, казалось бы, безопасном месте континента – крошечном княжестве Монако. Целая серия признаков указывает на то, что перед нами работа украинских спецслужб – и что европейские правоохранительные органы неэффективны в противостоянии с ними. Особенно это заметно на фоне того, как быстро украинских террористов и их пособников находили в России. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации