  • Новость часаПутин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российские удары лишили Украину автозаправок в пяти регионах
    Рютте объяснил пролет украинских дронов над странами НАТО случайностью
    Александр Овечкин стал безработным
    Матвиенко призвала «не охать и не ахать» из-за ситуации с топливом
    Освобождены запорожские Копани и харьковское Украинское
    Назначена дата выборов президента Франции
    Европейцы рекордно сплотились вокруг Евросоюза из-за страха войн
    Новак: Экономика России на 80% адаптировалась к вызовам
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    14 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    20 комментариев
    1 июля 2026, 14:56 • В мире

    Чехи вспомнили о зле украинского национализма

    Чехи вспомнили о зле украинского национализма
    @ Галина Некрасова/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В Чехии вслед за Польшей задумались о лишении Владимира Зеленского госнаград. Речь идет об ордене Белого льва. По мнению экспертов, это не просто очередной политический сигнал Киеву, а зачатки общеевропейской тенденции. Почему чехи возмутились героизацией бандеровцев на Украине?

    Чешская парламентская фракция «Свобода и прямая демократия» (SPD) призвала лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва из-за героизации УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России), сообщает РИА «Новости».

    «Предложение связано с недавней подобной инициативой в Польше, президент которой Кароль Навроцкий по тому же поводу отобрал у Зеленского высшую награду страны – орден Белого орла, причем это предложение нашло поддержку у представителей и правящей коалиции, и оппозиции, и у Леха Валенсы», – сказал депутат Индржих Райхл.

    По его словам, нельзя смириться с тем, что высшую награду страны имеет человек, который присваивает воинским частям названия нацистских формирований. «Могу напомнить, что части УПА* убивали чехов и словаков до 1947 года, пока их наконец окончательно не победила Чехословацкая армия в рамках так называемой Акции «Б». Между прочим, эта буква «Б» означала «бандеровцы», – добавил он.

    Напомним, целью «Акции «Б» было противодействие отрядам УПА*, которые шли рейдами в Австрию и Западную Германию через территорию Чехословакии. В ходе операции чехословацкие армейские подразделения и отряды Сбора народной беспечности (службы безопасности) уничтожили десятки бандеровцев, взяли в плен более 200 человек. До американской зоны оккупации добралась лишь пятая часть первоначального состава.

    В прошлом месяце президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла по схожим мотивам, а именно – из-за присвоения названия «Героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига вернул полякам Командорский крест, от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

    Кроме того, от польского ордена Белого орла отказались три бывших президента Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов). Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды якобы  «исторически несправедливым».

    На этом фоне Верховная рада проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона». Ожидается, что в него войдут члены УПА. Решение украинского парламента придало эскалации конфликту Варшавы и Киева. Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка отметил, что подобные шаги Украины серьезно усиливают напряженность в двусторонних отношениях. Стоит отметить также, что в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*- УПА Андрея Мельника и его супруги в Киевской области.

    По мнению экспертов, Европа начинает уставать от прославления национализма на Украине и начинает предпринимать первые шаги по дистанцированию от этого. «У инициативы о лишении Зеленского ордена Белого льва сразу несколько причин. Убийство детей в Старобельске и теракт в Монако привели к резкому сокращению неэлекторальной политической базы поддержки киевского режима», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Аналитик подчеркнул, что высшая госнаграда вручается от имени всего государства, и назвал возможное лишение Зеленского ордена Белого льва отказом Праги в доверии ему. Кроме того, напомнил собеседник, восточноевропейские государства на фоне кризиса в НАТО и ЕС формируют пока неофициальную субрегиональную группу. «В рамках этой повестки

    Польша и Чехия сверяют свои идеологические ценности с соседними государствами. В список не входит нацизм в любых проявлениях

    – соответствующие сигналы Прага и Варшава регулярно отправляют Киеву», – объяснил эксперт. Впрочем, в Киеве вряд ли уделят должное внимание этому месседжу, уверен Ткаченко. «Ранее сигналы разной степени интенсивности Зеленскому отправляли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также другие европейские лидеры. Но Банковая остается глуха», – заметил собеседник.

    Для России же чешская инициатива может быть полезна, добавил спикер. «Прага в последние годы показывала себя одним из лидеров кампании по поддержке Украины. Чего стоит только идея о поставке миллиона снарядов ВСУ. Теперь же Чехия будет с куда большей тщательностью рассматривать возможность присоединения к антироссийским проектам», – спрогнозировал политолог.

    «Лишение Зеленского орденов говорит о том, что его фигура становится токсичной для ряда европейских политических сил», – отмечает полонист Станислав Стремидловский. Впрочем, в части чешской инициативы он говорит, что это не столько самостоятельное решение Праги, сколько продиктованная Лондоном позиция.

    Британия заинтересована в том, чтобы в конечном счете на посту президента Украины оказался экс-главком ВСУ, украинский посол Валерий Залужный, который, к слову, по данным СМИ, уже сообщил Зеленскому о своих амбициях. 

    Для этого Лондону надо лишить самого Зеленского поддержки как электората, так и украинского истеблишмента. «В результате он становится тем, кто ссорит Украину с ближайшими соседями, которые при этом оказывают финансовую и политическую поддержку ВСУ», – продолжает эксперт.

    По его мнению, на этом фоне Лондон диктует восточноевропейским политическим силам в том числе и инициативы, касающиеся лишения госнаград. При этом, заметил собеседник, инициатива выгодна и самим чешским парламентариям, которые видели, что лишение Зеленского ордена Белого орла способствовало росту рейтингов Навроцкого. «В SPD рады воспользоваться тем же приемом», – указал полонист.

    Все вышеперечисленное не отменяет усиления фактора консолидации Восточной Европы против украинского национализма, уточнил политолог. «В польском обществе и политикуме есть определенный консенсус по этому вопросу. Тогда как в твердость позиций Чехии я не очень верю», – признался Стремидловский. По его прогнозам,

    примеру восточноевропейских стран с лишением Зеленского наград могут последовать Европарламент, Франция и Германия.

    «Украинский национализм постепенно становится красной линией для европейцев», – соглашается Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он обращает внимание – Чехия прямо сказала, что лишает Зеленского своей высшей награды за прославление людей, которые были коллаборационистами и компрадорами Гитлера.

    Спикер напомнил, что бандеровцы из дивизии СС «Галичина» участвовали в качестве карательно-расстрельных батальонов в подавлении словацкого восстания и партизанского движения в Чехии. «После окончания Второй мировой войны чехи еще несколько десятилетий выискивали и уничтожали на своей территории осколки этих объединений», – отметил он.

    Но у этой повестки есть и политико-экономическое измерение, отметил он. «Польша и Чехия не хотят, чтобы Украина вступала в ЕС. Это означало бы появление дополнительного огромного нахлебника у европейского бюджета, а также опасность втягивания в прямое противостояние с Россией. Кроме того,

    Европа опасается, что по окончании СВО на ее территорию придут сотни тысяч бывших бойцов ВСУ, владеющих оружием»,

    – объяснил он. «Глорификация неонацизма стала поводом для того, чтобы выдвинуть существенные политико-идеологические претензии к Украине. Говоря проще, отогнать ее от кормушки. Причем на Банковой считывают все эти сигналы, но Зеленский не станет реагировать на месседжи», – указал он.

    При этом ссора Киева с Прагой может негативно сказаться на боеспособности ВСУ, заметил собеседник. «Чехия была одним из флагманов антироссийских проектов в последние годы, но теперь она будет сокращать программы поставок денег и оружия Украине», – спрогнозировал спикер.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Рада одобрила создание скандального пантеона украинских националистов
    ВС России поразили цех по производству двигателей для ракет «Нептун»
    Советник президента Эстонии предложил пранкерам помощь в атаках на Петербург
    Россия заняла второе место в рейтинге темпа роста благосостояния
    Gallup: Большинство украинцев выступают за переговоры с Россией
    Умер автор «победной» песни Трампа
    Онищенко назвал главные ошибки в жару

    Казахстан страдает из-за ударов Украины по российскому заводу

    От ударов украинских дронов страдает не только Россия, но и Казахстан. Сосед снова вынужден сокращать добычу и экспорт нефти из-за ударов беспилотников по энергетической инфраструктуре. Ранее под удар попадал нефтепровод КТК, имеющий важнейшую роль для экспорта казахской нефти. Теперь Астана страдает из-за удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    Мобильные огневые группы усилят искусственным интеллектом

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект, рассказал министр Андрей Белоусов. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов. Какая еще помощь может потребоваться «охотникам» на дроны противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Чехи вспомнили о зле украинского национализма

    В Чехии вслед за Польшей задумались о лишении Владимира Зеленского госнаград. Речь идет об ордене Белого льва. По мнению экспертов, это не просто очередной политический сигнал Киеву, а зачатки общеевропейской тенденции. Почему чехи возмутились героизацией бандеровцев на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп уничтожает ЦРУ

      В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации