Tекст: Олег Исайченко

Чешская парламентская фракция «Свобода и прямая демократия» (SPD) призвала лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва из-за героизации УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России), сообщает РИА «Новости».

«Предложение связано с недавней подобной инициативой в Польше, президент которой Кароль Навроцкий по тому же поводу отобрал у Зеленского высшую награду страны – орден Белого орла, причем это предложение нашло поддержку у представителей и правящей коалиции, и оппозиции, и у Леха Валенсы», – сказал депутат Индржих Райхл.

По его словам, нельзя смириться с тем, что высшую награду страны имеет человек, который присваивает воинским частям названия нацистских формирований. «Могу напомнить, что части УПА* убивали чехов и словаков до 1947 года, пока их наконец окончательно не победила Чехословацкая армия в рамках так называемой Акции «Б». Между прочим, эта буква «Б» означала «бандеровцы», – добавил он.

Напомним, целью «Акции «Б» было противодействие отрядам УПА*, которые шли рейдами в Австрию и Западную Германию через территорию Чехословакии. В ходе операции чехословацкие армейские подразделения и отряды Сбора народной беспечности (службы безопасности) уничтожили десятки бандеровцев, взяли в плен более 200 человек. До американской зоны оккупации добралась лишь пятая часть первоначального состава.

В прошлом месяце президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла по схожим мотивам, а именно – из-за присвоения названия «Героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига вернул полякам Командорский крест, от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Кроме того, от польского ордена Белого орла отказались три бывших президента Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов). Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды якобы «исторически несправедливым».

На этом фоне Верховная рада проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона». Ожидается, что в него войдут члены УПА. Решение украинского парламента придало эскалации конфликту Варшавы и Киева. Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка отметил, что подобные шаги Украины серьезно усиливают напряженность в двусторонних отношениях. Стоит отметить также, что в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*- УПА Андрея Мельника и его супруги в Киевской области.

По мнению экспертов, Европа начинает уставать от прославления национализма на Украине и начинает предпринимать первые шаги по дистанцированию от этого. «У инициативы о лишении Зеленского ордена Белого льва сразу несколько причин. Убийство детей в Старобельске и теракт в Монако привели к резкому сокращению неэлекторальной политической базы поддержки киевского режима», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Аналитик подчеркнул, что высшая госнаграда вручается от имени всего государства, и назвал возможное лишение Зеленского ордена Белого льва отказом Праги в доверии ему. Кроме того, напомнил собеседник, восточноевропейские государства на фоне кризиса в НАТО и ЕС формируют пока неофициальную субрегиональную группу. «В рамках этой повестки

Польша и Чехия сверяют свои идеологические ценности с соседними государствами. В список не входит нацизм в любых проявлениях

– соответствующие сигналы Прага и Варшава регулярно отправляют Киеву», – объяснил эксперт. Впрочем, в Киеве вряд ли уделят должное внимание этому месседжу, уверен Ткаченко. «Ранее сигналы разной степени интенсивности Зеленскому отправляли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также другие европейские лидеры. Но Банковая остается глуха», – заметил собеседник.

Для России же чешская инициатива может быть полезна, добавил спикер. «Прага в последние годы показывала себя одним из лидеров кампании по поддержке Украины. Чего стоит только идея о поставке миллиона снарядов ВСУ. Теперь же Чехия будет с куда большей тщательностью рассматривать возможность присоединения к антироссийским проектам», – спрогнозировал политолог.

«Лишение Зеленского орденов говорит о том, что его фигура становится токсичной для ряда европейских политических сил», – отмечает полонист Станислав Стремидловский. Впрочем, в части чешской инициативы он говорит, что это не столько самостоятельное решение Праги, сколько продиктованная Лондоном позиция.

Британия заинтересована в том, чтобы в конечном счете на посту президента Украины оказался экс-главком ВСУ, украинский посол Валерий Залужный, который, к слову, по данным СМИ, уже сообщил Зеленскому о своих амбициях.

Для этого Лондону надо лишить самого Зеленского поддержки как электората, так и украинского истеблишмента. «В результате он становится тем, кто ссорит Украину с ближайшими соседями, которые при этом оказывают финансовую и политическую поддержку ВСУ», – продолжает эксперт.

По его мнению, на этом фоне Лондон диктует восточноевропейским политическим силам в том числе и инициативы, касающиеся лишения госнаград. При этом, заметил собеседник, инициатива выгодна и самим чешским парламентариям, которые видели, что лишение Зеленского ордена Белого орла способствовало росту рейтингов Навроцкого. «В SPD рады воспользоваться тем же приемом», – указал полонист.

Все вышеперечисленное не отменяет усиления фактора консолидации Восточной Европы против украинского национализма, уточнил политолог. «В польском обществе и политикуме есть определенный консенсус по этому вопросу. Тогда как в твердость позиций Чехии я не очень верю», – признался Стремидловский. По его прогнозам,

примеру восточноевропейских стран с лишением Зеленского наград могут последовать Европарламент, Франция и Германия.

«Украинский национализм постепенно становится красной линией для европейцев», – соглашается Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он обращает внимание – Чехия прямо сказала, что лишает Зеленского своей высшей награды за прославление людей, которые были коллаборационистами и компрадорами Гитлера.

Спикер напомнил, что бандеровцы из дивизии СС «Галичина» участвовали в качестве карательно-расстрельных батальонов в подавлении словацкого восстания и партизанского движения в Чехии. «После окончания Второй мировой войны чехи еще несколько десятилетий выискивали и уничтожали на своей территории осколки этих объединений», – отметил он.

Но у этой повестки есть и политико-экономическое измерение, отметил он. «Польша и Чехия не хотят, чтобы Украина вступала в ЕС. Это означало бы появление дополнительного огромного нахлебника у европейского бюджета, а также опасность втягивания в прямое противостояние с Россией. Кроме того,

Европа опасается, что по окончании СВО на ее территорию придут сотни тысяч бывших бойцов ВСУ, владеющих оружием»,

– объяснил он. «Глорификация неонацизма стала поводом для того, чтобы выдвинуть существенные политико-идеологические претензии к Украине. Говоря проще, отогнать ее от кормушки. Причем на Банковой считывают все эти сигналы, но Зеленский не станет реагировать на месседжи», – указал он.

При этом ссора Киева с Прагой может негативно сказаться на боеспособности ВСУ, заметил собеседник. «Чехия была одним из флагманов антироссийских проектов в последние годы, но теперь она будет сокращать программы поставок денег и оружия Украине», – спрогнозировал спикер.