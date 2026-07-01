Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Чехи вспомнили о зле украинского национализма
В Чехии вслед за Польшей задумались о лишении Владимира Зеленского госнаград. Речь идет об ордене Белого льва. По мнению экспертов, это не просто очередной политический сигнал Киеву, а зачатки общеевропейской тенденции. Почему чехи возмутились героизацией бандеровцев на Украине?
Чешская парламентская фракция «Свобода и прямая демократия» (SPD) призвала лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва из-за героизации УПА* (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России), сообщает РИА «Новости».
«Предложение связано с недавней подобной инициативой в Польше, президент которой Кароль Навроцкий по тому же поводу отобрал у Зеленского высшую награду страны – орден Белого орла, причем это предложение нашло поддержку у представителей и правящей коалиции, и оппозиции, и у Леха Валенсы», – сказал депутат Индржих Райхл.
По его словам, нельзя смириться с тем, что высшую награду страны имеет человек, который присваивает воинским частям названия нацистских формирований. «Могу напомнить, что части УПА* убивали чехов и словаков до 1947 года, пока их наконец окончательно не победила Чехословацкая армия в рамках так называемой Акции «Б». Между прочим, эта буква «Б» означала «бандеровцы», – добавил он.
Напомним, целью «Акции «Б» было противодействие отрядам УПА*, которые шли рейдами в Австрию и Западную Германию через территорию Чехословакии. В ходе операции чехословацкие армейские подразделения и отряды Сбора народной беспечности (службы безопасности) уничтожили десятки бандеровцев, взяли в плен более 200 человек. До американской зоны оккупации добралась лишь пятая часть первоначального состава.
В прошлом месяце президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла по схожим мотивам, а именно – из-за присвоения названия «Героев УПА» отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига вернул полякам Командорский крест, от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Кроме того, от польского ордена Белого орла отказались три бывших президента Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов). Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды якобы «исторически несправедливым».
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На этом фоне Верховная рада проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона». Ожидается, что в него войдут члены УПА. Решение украинского парламента придало эскалации конфликту Варшавы и Киева. Пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка отметил, что подобные шаги Украины серьезно усиливают напряженность в двусторонних отношениях. Стоит отметить также, что в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*- УПА Андрея Мельника и его супруги в Киевской области.
По мнению экспертов, Европа начинает уставать от прославления национализма на Украине и начинает предпринимать первые шаги по дистанцированию от этого. «У инициативы о лишении Зеленского ордена Белого льва сразу несколько причин. Убийство детей в Старобельске и теракт в Монако привели к резкому сокращению неэлекторальной политической базы поддержки киевского режима», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
Аналитик подчеркнул, что высшая госнаграда вручается от имени всего государства, и назвал возможное лишение Зеленского ордена Белого льва отказом Праги в доверии ему. Кроме того, напомнил собеседник, восточноевропейские государства на фоне кризиса в НАТО и ЕС формируют пока неофициальную субрегиональную группу. «В рамках этой повестки
Польша и Чехия сверяют свои идеологические ценности с соседними государствами. В список не входит нацизм в любых проявлениях
– соответствующие сигналы Прага и Варшава регулярно отправляют Киеву», – объяснил эксперт. Впрочем, в Киеве вряд ли уделят должное внимание этому месседжу, уверен Ткаченко. «Ранее сигналы разной степени интенсивности Зеленскому отправляли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также другие европейские лидеры. Но Банковая остается глуха», – заметил собеседник.
Для России же чешская инициатива может быть полезна, добавил спикер. «Прага в последние годы показывала себя одним из лидеров кампании по поддержке Украины. Чего стоит только идея о поставке миллиона снарядов ВСУ. Теперь же Чехия будет с куда большей тщательностью рассматривать возможность присоединения к антироссийским проектам», – спрогнозировал политолог.
«Лишение Зеленского орденов говорит о том, что его фигура становится токсичной для ряда европейских политических сил», – отмечает полонист Станислав Стремидловский. Впрочем, в части чешской инициативы он говорит, что это не столько самостоятельное решение Праги, сколько продиктованная Лондоном позиция.
Британия заинтересована в том, чтобы в конечном счете на посту президента Украины оказался экс-главком ВСУ, украинский посол Валерий Залужный, который, к слову, по данным СМИ, уже сообщил Зеленскому о своих амбициях.
Для этого Лондону надо лишить самого Зеленского поддержки как электората, так и украинского истеблишмента. «В результате он становится тем, кто ссорит Украину с ближайшими соседями, которые при этом оказывают финансовую и политическую поддержку ВСУ», – продолжает эксперт.
По его мнению, на этом фоне Лондон диктует восточноевропейским политическим силам в том числе и инициативы, касающиеся лишения госнаград. При этом, заметил собеседник, инициатива выгодна и самим чешским парламентариям, которые видели, что лишение Зеленского ордена Белого орла способствовало росту рейтингов Навроцкого. «В SPD рады воспользоваться тем же приемом», – указал полонист.
Все вышеперечисленное не отменяет усиления фактора консолидации Восточной Европы против украинского национализма, уточнил политолог. «В польском обществе и политикуме есть определенный консенсус по этому вопросу. Тогда как в твердость позиций Чехии я не очень верю», – признался Стремидловский. По его прогнозам,
примеру восточноевропейских стран с лишением Зеленского наград могут последовать Европарламент, Франция и Германия.
«Украинский национализм постепенно становится красной линией для европейцев», – соглашается Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он обращает внимание – Чехия прямо сказала, что лишает Зеленского своей высшей награды за прославление людей, которые были коллаборационистами и компрадорами Гитлера.
Спикер напомнил, что бандеровцы из дивизии СС «Галичина» участвовали в качестве карательно-расстрельных батальонов в подавлении словацкого восстания и партизанского движения в Чехии. «После окончания Второй мировой войны чехи еще несколько десятилетий выискивали и уничтожали на своей территории осколки этих объединений», – отметил он.
Но у этой повестки есть и политико-экономическое измерение, отметил он. «Польша и Чехия не хотят, чтобы Украина вступала в ЕС. Это означало бы появление дополнительного огромного нахлебника у европейского бюджета, а также опасность втягивания в прямое противостояние с Россией. Кроме того,
Европа опасается, что по окончании СВО на ее территорию придут сотни тысяч бывших бойцов ВСУ, владеющих оружием»,
– объяснил он. «Глорификация неонацизма стала поводом для того, чтобы выдвинуть существенные политико-идеологические претензии к Украине. Говоря проще, отогнать ее от кормушки. Причем на Банковой считывают все эти сигналы, но Зеленский не станет реагировать на месседжи», – указал он.
При этом ссора Киева с Прагой может негативно сказаться на боеспособности ВСУ, заметил собеседник. «Чехия была одним из флагманов антироссийских проектов в последние годы, но теперь она будет сокращать программы поставок денег и оружия Украине», – спрогнозировал спикер.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ