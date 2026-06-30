  • Новость часаСтармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    Стало известно о возможном возвращении бензина стандарта «Евро-2»
    Российских фигуристов вернули на международные турниры
    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
    Князь Альбер II осудил первый в истории Монако теракт
    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ
    Песков сообщил о готовности России импортировать топливо
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    8 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    30 июня 2026, 14:30 • В мире

    Украинский террор вошел в историю Монако

    Украинский террор вошел в историю Монако
    @ REUTERS/Alexandre Dimou

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    При взрыве в Монако пострадал украинский олигарх со скандальной репутацией Вадим Ермолаев. Его сын Артур ранее был осужден в Эстонии за организацию мошеннических кол-центров, а сам предприниматель ссорился с украинскими властями и подвергся санкциям Киева. Кто стоит за нападением и что оно означает для Европы?

    В Монако произошел взрыв – в вестибюле жилого дома сдетонировала заминированная посылка, начиненная болтами и дробью. Ранения получили три человека, 13-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое взрослых – в критическом. Среди них – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, сообщает РИА «Новости». Также не угрожающие жизни порезы от разбитых при взрыве окон получили четверо соседей. Судя по камерам наблюдения, подозреваемый скрылся в муниципалитете Босолей во Франции.

    Князь Монако Альберт II заявил, что этот «гнусный» теракт «потряс все монегасское общество». Глава правительства Кристоф Мирман назвал произошедшее беспрецедентным и призвал жителей к «крайней бдительности», «Это первый подобный случай в истории княжества», – заявил он на пресс-конференции. Впрочем, прокурор княжества Стефан Тибо говорит, что имеющиеся данные «не позволяют квалифицировать произошедшее как нападение террористического характера». По его словам, в юридической плоскости дело рассматривается как покушение на убийство и незаконное размещение взрывных устройств на общественной территории.

    Тем временем, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо уверен – ответственность за произошедшее лежит на Киеве. «Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!», – заявил он. Политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал анонсированное участие ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

    Вадим Ермолаев – основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев. По словам предпринимателя, он отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь «международную защиту». В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

    В конце 2025 года на Кипре по запросу Интерпола задержали Артура Ермолаева, сына бизнесмена, и экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. Всего в период с 2019 по 2022 годы преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.

    Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Ему грозило пять лет тюрьмы, однако суд вместо этого назначил ему испытательный срок на такой же период и выслал из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.

    «Украинский террор теперь и в Монако», – отметил в связи с этим политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале. «Вадим Ермолаев – украинский олигарх из Днепра, основатель корпорации Alef (названной в честь первой буквы еврейского алфавита). Он контролировал знаковые объекты города: «Мост-Сити», Cascade Plaza, «Босфор», агробизнес и спиртовые заводы», – указал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

    По его слова, Ермолаев был одним из четырех главных спонсоров синагоги «Золотая Роза» в Днепре, построенной при поддержке движения Хабад-Любавич и ставшей одним из крупнейших иудейских молитвенных домов Европы. «В Крыму Ермолаеву принадлежали винодельни, выпускавшие вино Villa Krim и коньяк «Жак Жак». После 2014 года предприятия продолжали работать и платить налоги в бюджет России, а затем были национализированы», – продолжил Царев.

    Он указал, что в 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства в пользу кипрского. «По имеющимся данным, он начал финансировать конкурентов Зеленского, после чего из Офиса президента ему дали понять, что пора делиться активами. Ермолаев отказался. Синагога не помогла, поскольку ее представители были с обеих сторон», – заметил Царев.

    В итоге, указал он, в декабре 2023 года Зеленский ввел против Ермолаева санкции СНБО, блокировав активы на 10 лет. Это вынудило олигарха покинуть Украину и переоформить бизнес на подставных лиц. «Его сын Артур – бывший президент украинской Федерации киберспорта — в декабре 2025 года был задержан на Кипре по запросу Интерпола за организацию мошеннических колл-центров. Под контролем Ермолаевых находится более 150 «офисов» с 10–15 тыс. операторов», – добавил автор поста. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт добавил:

    «На Украине и не только стоит длинная очередь из недоброжелателей Ермолаева».

    «Он очень долго занимался незаконным обналичиванием средств, у него были крупные конвертационные центры на юго-востоке Украины, а также свой банк для этих операций», – отметил собеседник. После этого, продолжил спикер, предприниматель перешел к девелопменту центральной части Днепропетровска.

    «Зачастую для возведения нового строения нужно было расселить жильцов старого дома, в которых с подозрительной регулярностью возникали пожары. Среди днепрян была популярна присказка: если вашей территорией заинтересовался Ермолаев – лучше продавайте жилье, потому что все сгорит», – рассказал Царев. Впрочем, приоритетными версиями покушения собеседник все же считает передел на рынке мошеннических колл-центров и поддержку конкурентов Зеленского.

    Что касается колл-центров, то их «прикрывал» генерал СБУ Лысак, уверяет блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. По его данным, когда Зеленский назначил военного руководителем Одесской администрации, в город перевел и часть бизнеса Ермолаев.

    Шарий отметил: конфликт у предпринимателя с СБУ произошел из-за того, что служба «запросила слишком много», а Ермолаев не пошел ей навстречу. Кроме того, определенные требования к бизнесмену выдвигала и украинская Генпрокуратура, напомнил блогер. «Кто же мог подорвать Ермолаева в Монако?», – с сарказмом заметил он. По словам Шария,

    Ермолаева «могли подорвать только украинские спецслужбы».

    «Скандал начинает разгораться и всерьез. Все отлично понимают, что подрыв был осуществлен Киевом. И это может стать последней точкой. Монако было неприкосновенно, очень и очень безопасно. Никому и в голову не приходило до Зеленского устраивать там теракты. Это та ситуация, которую перебить максимально сложно», – заметил автор поста.

    Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале назвал Ермолаева «бетонным королем Днепра». «В декабре 2025 года на Кипре Интерпол берет его сына – Артура. 30 апреля Харьюский уездный суд Эстонии признает папенькиного отпрыска виновным в создании преступного сообщества. Сеть колл-центров под брендом Cosmo. Базы – Киев, Днепр. Жертвы – Эстония, Финляндия, Германия, Литва, Турция. Ущерб – около 100 млн евро за три года», – перечисляет эксперт.

    В день приговора Артур вылетел из VIP-терминала Таллина частным джетом в Тель-Авив, продолжил он. Коц также обратил внимание, что днепровские бизнес-центры из портфеля Alef – «Энигма», «Призма», «Босфор», «Каскад Плаза» – фигурируют в открытых списках адресов мошеннических «офисов». «Сдают в аренду, конечно. Просто так совпало», – сыронизировал автор.

    Кроме того, напомнил он, в феврале нынешнего года на Бали был убит 28-летний днепрянин Игорь Комаров – совладелец офисной недвижимости Ермолаева. «Кажется, «офисники» обчистили не ту бабушку», – поделился соображениями Коц.

    Стоит напомнить, что в мае 2025 года в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон у ворот Американской школы был застрелен 51-летний Андрей Портнов, экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича.

    «Вадим Ермолаев входит в сотню богатейших людей Украины и по-прежнему замешан во многих сомнительных схемах. Также он владеет солидной недвижимостью на Украине.

    Поэтому причинами покушения мне видится спор за имущество или финансы. Кроме того, судя по всему, сам олигарх пытался претендовать на целый ряд объектов, которые у него уже отобрали на родине», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    Собеседник подчеркнул, что Ермолаев имел хозяйственные споры и с несколькими европейскими компаниями. «Впрочем, у бизнеса в Европе другие методы воздействия на конкурентов. А нынешнее покушение, как мне видится, произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. В этой же условной группе состоит и Игорь Коломойский*», – отметил спикер.

    Эксперт напомнил также, что один из сыновей Вадима Ермолаева – Артур – упоминался в операциях Интерпола в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, жертвами которых были граждане стран Евросоюза. По прогнозам Корнилова, нынешний инцидент – не последний теракт в Европе с участием украинских миллионеров и бизнесменов с сомнительной репутацией. «Уверен, когда закончится СВО, подобные покушения участятся повсеместно в европейских странах, где сегодня живет немало олигархов с Украины», – резюмировал он.

    Главное
    Российские войска освободили Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное
    Польша отказалась передавать Киеву истребители
    Моравецкий предрек Украине расплату за пантеон героев
    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу
    Глава Ленобласти сообщил о временных лимитах отпуска топлива
    ЦБ изменил правила выплат по ОСАГО
    Севастопольские леса охватили пожары после атаки БПЛА

    Кто продаст бензин России

    Россия предпринимает целый комплекс мер для стабилизации топливного рынка. Одна из необычных мер для страны – одного из крупнейших экспортеров нефти, – это импорт бензина из-за рубежа. Кто же готов помочь России восстановить баланс на топливном рынке в условиях атак по перерабатывающим заводам? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск

    Пятитысячная группировка ВСУ заблокирована у находящегося к северу от Славянска села Рубцы. Фактически украинские военнослужащие попали в безвыходное положение. Почему, несмотря на это, вряд ли стоит ожидать их массовой сдачи в плен – и какое значение для всей операции по освобождению Славянска и Краматорска будет иметь сражение за Рубцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский террор вошел в историю Монако

    При взрыве в Монако пострадал украинский олигарх со скандальной репутацией Вадим Ермолаев. Его сын Артур ранее был осужден в Эстонии за организацию мошеннических кол-центров, а сам предприниматель ссорился с украинскими властями и подвергся санкциям Киева. Кто стоит за нападением и что оно означает для Европы? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации