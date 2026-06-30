Украинский террор вошел в историю Монако

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

В Монако произошел взрыв – в вестибюле жилого дома сдетонировала заминированная посылка, начиненная болтами и дробью. Ранения получили три человека, 13-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое взрослых – в критическом. Среди них – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, сообщает РИА «Новости». Также не угрожающие жизни порезы от разбитых при взрыве окон получили четверо соседей. Судя по камерам наблюдения, подозреваемый скрылся в муниципалитете Босолей во Франции.

Князь Монако Альберт II заявил, что этот «гнусный» теракт «потряс все монегасское общество». Глава правительства Кристоф Мирман назвал произошедшее беспрецедентным и призвал жителей к «крайней бдительности», «Это первый подобный случай в истории княжества», – заявил он на пресс-конференции. Впрочем, прокурор княжества Стефан Тибо говорит, что имеющиеся данные «не позволяют квалифицировать произошедшее как нападение террористического характера». По его словам, в юридической плоскости дело рассматривается как покушение на убийство и незаконное размещение взрывных устройств на общественной территории.

Тем временем, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо уверен – ответственность за произошедшее лежит на Киеве. «Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!», – заявил он. Политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал анонсированное участие ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

Вадим Ермолаев – основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев. По словам предпринимателя, он отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь «международную защиту». В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

В конце 2025 года на Кипре по запросу Интерпола задержали Артура Ермолаева, сына бизнесмена, и экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. Всего в период с 2019 по 2022 годы преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.

Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Ему грозило пять лет тюрьмы, однако суд вместо этого назначил ему испытательный срок на такой же период и выслал из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.

«Украинский террор теперь и в Монако», – отметил в связи с этим политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале. «Вадим Ермолаев – украинский олигарх из Днепра, основатель корпорации Alef (названной в честь первой буквы еврейского алфавита). Он контролировал знаковые объекты города: «Мост-Сити», Cascade Plaza, «Босфор», агробизнес и спиртовые заводы», – указал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

По его слова, Ермолаев был одним из четырех главных спонсоров синагоги «Золотая Роза» в Днепре, построенной при поддержке движения Хабад-Любавич и ставшей одним из крупнейших иудейских молитвенных домов Европы. «В Крыму Ермолаеву принадлежали винодельни, выпускавшие вино Villa Krim и коньяк «Жак Жак». После 2014 года предприятия продолжали работать и платить налоги в бюджет России, а затем были национализированы», – продолжил Царев.

Он указал, что в 2019 году Ермолаев отказался от украинского гражданства в пользу кипрского. «По имеющимся данным, он начал финансировать конкурентов Зеленского, после чего из Офиса президента ему дали понять, что пора делиться активами. Ермолаев отказался. Синагога не помогла, поскольку ее представители были с обеих сторон», – заметил Царев.

В итоге, указал он, в декабре 2023 года Зеленский ввел против Ермолаева санкции СНБО, блокировав активы на 10 лет. Это вынудило олигарха покинуть Украину и переоформить бизнес на подставных лиц. «Его сын Артур – бывший президент украинской Федерации киберспорта — в декабре 2025 года был задержан на Кипре по запросу Интерпола за организацию мошеннических колл-центров. Под контролем Ермолаевых находится более 150 «офисов» с 10–15 тыс. операторов», – добавил автор поста. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт добавил:

«На Украине и не только стоит длинная очередь из недоброжелателей Ермолаева».

«Он очень долго занимался незаконным обналичиванием средств, у него были крупные конвертационные центры на юго-востоке Украины, а также свой банк для этих операций», – отметил собеседник. После этого, продолжил спикер, предприниматель перешел к девелопменту центральной части Днепропетровска.

«Зачастую для возведения нового строения нужно было расселить жильцов старого дома, в которых с подозрительной регулярностью возникали пожары. Среди днепрян была популярна присказка: если вашей территорией заинтересовался Ермолаев – лучше продавайте жилье, потому что все сгорит», – рассказал Царев. Впрочем, приоритетными версиями покушения собеседник все же считает передел на рынке мошеннических колл-центров и поддержку конкурентов Зеленского.

Что касается колл-центров, то их «прикрывал» генерал СБУ Лысак, уверяет блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале. По его данным, когда Зеленский назначил военного руководителем Одесской администрации, в город перевел и часть бизнеса Ермолаев.

Шарий отметил: конфликт у предпринимателя с СБУ произошел из-за того, что служба «запросила слишком много», а Ермолаев не пошел ей навстречу. Кроме того, определенные требования к бизнесмену выдвигала и украинская Генпрокуратура, напомнил блогер. «Кто же мог подорвать Ермолаева в Монако?», – с сарказмом заметил он. По словам Шария,

Ермолаева «могли подорвать только украинские спецслужбы».

«Скандал начинает разгораться и всерьез. Все отлично понимают, что подрыв был осуществлен Киевом. И это может стать последней точкой. Монако было неприкосновенно, очень и очень безопасно. Никому и в голову не приходило до Зеленского устраивать там теракты. Это та ситуация, которую перебить максимально сложно», – заметил автор поста.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале назвал Ермолаева «бетонным королем Днепра». «В декабре 2025 года на Кипре Интерпол берет его сына – Артура. 30 апреля Харьюский уездный суд Эстонии признает папенькиного отпрыска виновным в создании преступного сообщества. Сеть колл-центров под брендом Cosmo. Базы – Киев, Днепр. Жертвы – Эстония, Финляндия, Германия, Литва, Турция. Ущерб – около 100 млн евро за три года», – перечисляет эксперт.

В день приговора Артур вылетел из VIP-терминала Таллина частным джетом в Тель-Авив, продолжил он. Коц также обратил внимание, что днепровские бизнес-центры из портфеля Alef – «Энигма», «Призма», «Босфор», «Каскад Плаза» – фигурируют в открытых списках адресов мошеннических «офисов». «Сдают в аренду, конечно. Просто так совпало», – сыронизировал автор.

Кроме того, напомнил он, в феврале нынешнего года на Бали был убит 28-летний днепрянин Игорь Комаров – совладелец офисной недвижимости Ермолаева. «Кажется, «офисники» обчистили не ту бабушку», – поделился соображениями Коц.

Стоит напомнить, что в мае 2025 года в пригороде Мадрида Посуэло-де-Аларкон у ворот Американской школы был застрелен 51-летний Андрей Портнов, экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Вадим Ермолаев входит в сотню богатейших людей Украины и по-прежнему замешан во многих сомнительных схемах. Также он владеет солидной недвижимостью на Украине.

Поэтому причинами покушения мне видится спор за имущество или финансы. Кроме того, судя по всему, сам олигарх пытался претендовать на целый ряд объектов, которые у него уже отобрали на родине», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

Собеседник подчеркнул, что Ермолаев имел хозяйственные споры и с несколькими европейскими компаниями. «Впрочем, у бизнеса в Европе другие методы воздействия на конкурентов. А нынешнее покушение, как мне видится, произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. В этой же условной группе состоит и Игорь Коломойский*», – отметил спикер.

Эксперт напомнил также, что один из сыновей Вадима Ермолаева – Артур – упоминался в операциях Интерпола в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, жертвами которых были граждане стран Евросоюза. По прогнозам Корнилова, нынешний инцидент – не последний теракт в Европе с участием украинских миллионеров и бизнесменов с сомнительной репутацией. «Уверен, когда закончится СВО, подобные покушения участятся повсеместно в европейских странах, где сегодня живет немало олигархов с Украины», – резюмировал он.