  • Новость часаРоссия и Украина провели обмен телами погибших по схеме «33 на 522»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Политическое украинство вызревало в течение веков
    18 июня 2026, 13:48 Мнение

    Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Центробанки возвращают золотые слитки на родину
    Военкор указал на «три такта» атак украинских дронов по Москве
    Лукашенко потребовал от Украины честного ответа об атаке на автобус с детьми
    Лукьянов объяснил угрозы Пашиняна разгромить оппозицию

    В последнее время я встречаю в Сети развёрнутые высказывания различных блогеров за и против тезиса «Ленин создал Украину». Обмен мнениями, в ходе которого читатель непременно узнает много интересного, сам по себе можно приветствовать. Но его предмет, как мне кажется, выбран неудачно и уводит нас от проблемы украинства к фигуре Ленина, что превращает разговор в очередное продолжение бесконечной тяжбы красных и белых. Одним важно отстоять беспорочность вождя пролетариата ещё и в этом частном вопросе, а другим – свалить на одну личность результат долгого исторического процесса, поскольку так проще.

    Ленин создал УССР, но Украина, разумеется, существовала до Ленина: поскольку Тарас Шевченко завещал похоронить себя на Украйне милой, значит, уже тогда было где хоронить. И у Пушкина, опять же, тиха украинская, а не какая-то иная ночь – это точно не Ленин выдумал, как не выдумал он и гетмана Мазепу.

    Мало того, нельзя сказать, что история украинства начинается лишь в XVII веке, когда московское государство впервые столкнулось с малороссами в политическом смысле, вступив в союз с запорожцами Богдана Хмельницкого.

    Начинать историю раскола единого русского пространства надо, наверное, с XII века, когда князь Андрей Боголюбский, о котором недавно вышел довольно достойный сериал, разорвал политическую связь с Киевом, решив строить собственное государство на северо-востоке Руси; в тогдашней обстановке его можно было назвать сепаратистом, хотя процесс обособления регионов на тот момент был закономерным.

    Монгольское нашествие уравняло русские княжества перед подавляющей мощью Орды, но открыло дорогу для новых государственных проектов, которые проявили себя в течение XIV века.

    Этот век нам больше всего известен по возвышению Москвы, которая постепенно собирала земли вокруг себя. Но ярчайшими звездами русской истории были в то время литовские князья, которые, подобно новым варягам, стремительно создали огромное государство и освободили от ордынского ига юго-западную Русь, включая Киев, на сто с лишним лет раньше, чем от него удалось избавиться Москве.

    По итогам XIV века русские православные люди и земли оказались включены в четыре принципиально разных политических проекта: Новгород, ориентированный на торговлю с Европой и шедший за новыми источниками товара всё дальше и дальше на восток и север; Москва, интегрированная в евразийское пространство Орды и уже готовившаяся вступить в борьбу за гегемонию над этим пространством; Польша, сделавшая европейский католический выбор и вобравшая в себя Галицкую Русь, которая ранее успела стать Regnum Rusiae, «Королевством Руси»; и Великое Княжество Литовское (ВКЛ), которое оказалось в роли буферного государства между Востоком и Западом.

    Когда мы говорим о новгородском наследии, мы почти всегда имеем в виду одно лишь республиканское вечевое устройство. Но, как мне кажется, это не главное. В XV веке Москва победила Новгород, сняла вечевой колокол, но унаследовала северо-восточный вектор новгородской экспансии, добавив его к своему юго-восточному вектору. Взятие Казани и Астрахани – это чисто московское дело, борьба за наследство Орды, а землепроходцы XVI-XVII веков, ради пушного ясака дошедшие до Тихого океана – это уже наследники новгородских ушкуйников.

    Возможно, новгородский геоэкономический принцип определил дальнейшую судьбу России не в меньшей степени, чем ордынско-византийская политическая традиция Москвы, и это становится особенно ясно, начиная с Петра. Ведь Петербург – это, по сути, Нью-Новгород, основанный на отвоёванных у шведов новгородских землях (а Петергоф – это ещё и название немецкого торгового двора в Новгороде времён Ганзы).

    А уж постсоветская Россия до самой СВО, до «поворота на восток», жила ровно по новгородской схеме: сырьевая сверхдержава, опирающаяся на ресурсную базу Сибири и Арктики и на западные рынки сбыта.

    Как бы то ни было, и Новгородская республика, и Московское государство были собственными проектами русского народа. А вот в Польше и Литве русские люди никогда не чувствовали себя хозяевами. Особенно обидно тут за ВКЛ, которое, имея большинство русского населения, так и не смогло стать ещё одним русским проектом; увы, литовские князья обладали энергией и волей, но были лишены исторической интуиции. В Польше же и вовсе методично шли по пути уничтожения русской и православной идентичности. Всё это ни в XVI, ни в XVII веке ещё не приводило к появлению украинства в его современном, антирусском смысле, но создавало почву для его возникновения.

    В частности, родовой отметиной украинства, при всех плясках вокруг «самостийности», является его несубьектность. Если люди не чувствуют себя субъектом истории, то они думают лишь о том, кому услужить, кому выгоднее продаться, как обмануть текущего хозяина и как переметнуться к новому. При всём величии фигуры Богдана Хмельницкого сложно забыть о том, как запорожцы поочерёдно присягали то русскому царю, то польскому королю, то турецкому султану. Такие это были люди: нигде не свои и всегда себе на уме.

    К концу XVIII века Россия вернула себе почти все исторические земли изначальной Руси, но это «почти» оказалось роковым: по итогам раздела Польши многострадальную Галицкую Русь занесло в состав Австрийской империи. Поэтому национальное сознание русинов (так называли местных православных славян) развивалось вне общерусского контекста, по модели национализмов прочих славянских народов этой империи – чехов, словаков, хорватов, словенцев. У них (как, впрочем, и у чехов в то время) была сильная русофильская интеллигенция, однако австрийские власти поощряли именно тех активистов, которые объявляли себя украинцами и действовали сообща с российскими украинофилами. Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    Сталин после Великой Победы завершил дело воссоединения восточных славян, но было поздно: галицийский яд, попав в организм советской Украины, начал действовать. Националистам оставалось только подождать Горбачёва, чтобы завладеть огромной территорией, на которой в конце советской эпохи проживало 52 млн человек.

    Эта грустная история всё же оставляет зазор для оптимизма. Каким бы ни был накал русофобии на Украине, политическое украинство всё равно никогда не станет субъектным и неспособно к самостоятельной жизни в истории. Своих нынешних хозяев оно точно так же обворует и предаст, как и всех предыдущих. А простые жители Украины (или того, что от неё останется после нынешнего конфликта) рано или поздно поймут, что быть со своими – значит быть с русскими.

    Другие материалы автора

    Главное
    При атаке БПЛА в Подмосковье пострадали 17 человек
    Фицо отказался поддержать особый статус Украины в Евросоюзе
    Посол России сообщил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии
    Туск сообщил о задержании убийцы российского художника в Польше
    Новый учебно-тренировочный самолет УТС-800 прошел наземные испытания
    Роспотребнадзор остановил рост ожирения у учеников начальной школы
    Шурыгиной запретили пользоваться интернетом под домашним арестом

    Центробанки возвращают золотые слитки на родину

    Даже падение цен на золото не способно остановить мировые центробанки от желания скупать драгоценный металл для своих резервов. Более того: теперь страны мира все больше слитков хранят у себя дома, а не в Лондоне и Нью-Йорке, как раньше. Почему невозможен полный отказ от зарубежных хранилищ? Подробности

    Перейти в раздел

    «Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму

    Во Франции завершился первый день саммита «Группы семи». Одной из центральных тем стала дальнейшая поддержка Украины. Западные лидеры договорились наращивать совместное производство систем ПВО и дальнобойных ракет, помочь Киеву сохранить энергетическую стабильность перед зимой, а также усилить санкционное давление на Россию – с привязкой к ситуации вокруг Ормузского пролива. Что эти решения означают для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Каллас клевещет о китайской помощи России в спецоперации

    «Европа боится военного сотрудничества Китая с Россией». Такими словами эксперты объясняют смысл абсурдных утверждений главы евродипломатии Каи Каллас о том, что российские военнослужащие якобы проходят обучение в КНР. Однако одним только этим мотивом выдумки евробюрократов относительно взаимодействия России и КНР не ограничиваются. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

      Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

      Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона.

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации