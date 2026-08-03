Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.9 комментариев
Власти Эстонии признали нехватку ресурсов для полного контроля границы
Обеспечение полноценной охраны рубежей Эстонии требует привлечения армии и дополнительных расходов в размере более 7 млн евро ежемесячно, заявил заместитель директора департамента по вопросам пограничной охраны Вейко Коммусаар.
Департамент полиции и погранохраны Эстонии не обладает достаточными силами для самостоятельного закрытия кордонов, передает ТАСС.
Заместитель директора ведомства Вейко Коммусаар подчеркнул масштаб проблемы. «Мы должны были бы комплектовать этот ресурс совместно с нашими партнерами из других ведомств и привлекать Силы обороны», – сказал он.
Чиновник добавил, что временное восстановление проверок внутри Шенгенской зоны не решит проблему миграционного давления на Евросоюз. Подобные меры требуют значительных финансовых вливаний, превышающих семь миллионов евро в месяц.
Кризис нелегальной миграции в Европе продолжает обостряться. В конце июля десятки тысяч человек попытались проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, при этом погибли не менее 72 нарушителей. Из-за наплыва беженцев некоторые европейские страны предложили приостановить членство Испании в Шенгенском соглашении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей на фоне наплыва нелегалов.
Власти Италии приостановили действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте.
Депутат немецкого Бундестага Маркус Фронмайер призвал перейти к повсеместной охране границ Германии.