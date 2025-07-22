А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Блогер Дудь заочно арестован и объявлен в розыск
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста и блогера Юрия Дудя* (признан иноагентом в России) по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах.
В суде уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу назначена на два месяца начиная с момента экстрадиции Дудя в Россию или с момента его задержания на территории страны, передает РИА «Новости».
В суде также сообщили, что журналист объявлен в международный розыск по этому делу.
В конце июня столичная прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против Дудя.
В октябре прокуратура возбудила административное дело на Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».
В июне Московский городской суд оставил в силе штраф в 45 тыс. рублей для Дудя за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом