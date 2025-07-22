Блогер Дудь заочно арестован и объявлен в розыск

Tекст: Валерия Городецкая

В суде уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу назначена на два месяца начиная с момента экстрадиции Дудя в Россию или с момента его задержания на территории страны, передает РИА «Новости».

В суде также сообщили, что журналист объявлен в международный розыск по этому делу.

В конце июня столичная прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против Дудя.

В октябре прокуратура возбудила административное дело на Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

В июне Московский городской суд оставил в силе штраф в 45 тыс. рублей для Дудя за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.