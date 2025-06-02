Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.0 комментариев
Мосгорсуд признал законным новый штраф Дудю
Московский городской суд оставил в силе штраф в 45 тыс. рублей для Юрия Дудя* (признан иностранным агентом) за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.
Мосгорсуд признал законным очередной штраф в размере 45 тыс. рублей, назначенный блогеру Юрию Дудю*, который внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, передает РИА «Новости». Причиной стало отсутствие обязательной иноагентской маркировки в пяти публикациях Дудя в его Telegram-канале.
В официальных документах суда говорится: «Постановление судьи Таганского районного суда Москвы от 27 декабря 2024 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Дудя Ю.А. оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения». Жалоба защиты была отклонена, решение суда первой инстанции осталось в силе.
Ранее Юрий Дудь уже подвергался административным штрафам за аналогичные нарушения.
Минюст России признал его иностранным агентом в апреле 2022 года. Кроме того, летом 2022 года суд оштрафовал его на 120 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, а ранее – за пропаганду наркотиков в интервью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Лефортовский суд Москвы удовлетворил частично иск Екатерины Мизулиной к Артемию Лебедеву и Юрию Дудю по делу о защите чести.
Ранее административные протоколы составили в отношении блогера Юрия Дудя и юмориста Семена Слепакова (признан иноагентом) из-за нарушения закона об иностранных агентах.
Суд в феврале оштрафовал Дудя повторно за неуказание статуса иноагента.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом