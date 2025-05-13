Суд признал слова Лебедева и Дудя порочащими Мизулину

Суд обязал Лебедева и Дудя удалить фразы о Мизулиной

Tекст: Мария Иванова

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*, признанному в России иноагентом, о защите чести, достоинства и деловой репутации, передает ТАСС.

Суд признал фразы, распространенные Лебедевым и Дудем в одном из видеороликов, несоответствующими действительности и порочащими честь Мизулиной и Лиги безопасного интернета. Он обязал Юрия Дудя удалить спорный фрагмент из видеозаписи, а Артемия Лебедева – удалить соответствующие фразы из своих видеороликов.

Ранее заседание откладывалось для проведения экспертизы, которая подтвердила наличие порочащих высказываний в адрес Мизулиной и ассоциации.

В интервью на YouTube-канале Юрия Дудя 1 августа 2024 года Лебедев подверг критике деятельность Лиги безопасного интернета и ее руководителя. Позднее Лебедев публично извинился перед Мизулиной, заявив, что не хотел ее оскорбить, но отметил намерение и дальше критиковать ее деятельность. Адвокат Лебедева ранее подчеркивал, что претензии по иску не признаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее психолого-лингвистическая экспертиза установила, что высказывания дизайнера Артемия Лебедева и блогера Юрия Дудя содержат негативную информацию, подрывающую репутацию Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета.

При этом Мизулина отвергла извинения дизайнера Артемия Лебедева за нецензурное искажение ее фамилии в интервью Дудю.

Позднее Екатерина Мизулина внесла в свое исковое заявление о защите чести и достоинства к дизайнеру Артемию Лебедеву четыре видео.