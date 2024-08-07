Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Мизулина не приняла извинений от Лебедева
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отвергла извинения дизайнера Артемия Лебедева за нецензурное искажение ее фамилии в интервью Юрию Дудю* (признан иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
Мизулина пообещала приложить видеозаписи с оскорблениями Лебедева в адрес Лиги за последний год к своему судебному иску, пишет РБК.
«Есть разница между конструктивной критикой и оскорблениями, которые звучат на широкую аудиторию», – отметила она.
Ранее Дудь выпустил интервью с Лебедевым, в котором тот нецензурно исказил фамилию Мизулиной и охарактеризовал деятельность Лиги как инфотерроризм. По его словам, такие организации «отпугивают людей», и он призвал государство «бороться с ними».
Лебедев объяснил искажение фамилии Мизулиной «эзоповым языком для описания турбопатриотов» с «некоторыми психическими проблемами». Позже Лебедев извинился за свои слова.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом