Блогер Лебедев извинился перед Мизулиной

Tекст: Ольга Иванова

Лебедев заявил, что во время интервью, когда они обсуждали Мизулину, могло сложиться ощущение, что он оскорбляет главу Лиги безопасного интернета, но это не так, передает «Вечерняя Москва».

«Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», – сказал Лебедев.

При этом он отметил, что как и раньше не поддерживает общественную деятельность Мизулиной.

Ранее стало известно, что Мизулина планирует подать иск в суд к Лебедеву и Дудю.

До этого стало известно, что международное общественное движение «Высший совет осетин» обратилось в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием привлечь к ответственности известного дизайнера Артемия Лебедева за оскорбление памяти жертв теракта в Беслане.