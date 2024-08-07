Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.2 комментария
Блогер Лебедев извинился перед Мизулиной
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной за слова о ней в интервью блогеру Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом).
Лебедев заявил, что во время интервью, когда они обсуждали Мизулину, могло сложиться ощущение, что он оскорбляет главу Лиги безопасного интернета, но это не так, передает «Вечерняя Москва».
«Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать. Я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», – сказал Лебедев.
При этом он отметил, что как и раньше не поддерживает общественную деятельность Мизулиной.
Ранее стало известно, что Мизулина планирует подать иск в суд к Лебедеву и Дудю.
До этого стало известно, что международное общественное движение «Высший совет осетин» обратилось в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием привлечь к ответственности известного дизайнера Артемия Лебедева за оскорбление памяти жертв теракта в Беслане.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом