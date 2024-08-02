Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.13 комментариев
Дизайнера Лебедева потребовали привлечь к ответственности за слова о Беслане
Высший совет осетин обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Лебедева о «Матерях Беслана»
Международное общественное движение «Высший совет осетин» обратилось в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием привлечь к ответственности известного дизайнера Артемия Лебедева за оскорбление памяти жертв теракта в Беслане.
В своем заявлении «Высший совет осетин» подчеркивает, что высказывания Лебедева о «Матерях Беслана» и о том, что общественные организации, созданные после теракта в Беслане, «спекулируют на трагедии», являются грубым оскорблением памяти жертв и их близких, передает ТАСС.
Заявление движения направлено на имя генпрокурора Игоря Краснова и главы СК Александра Бастрыкина. «Высший совет осетин» потребовал лишить дизайнера госнаград.
Основанием для обращения в правоохранительные органы послужили высказывания Лебедева в интервью блогеру Юрию Дудю* (признан в РФ иноагентом), которое вызвало широкий общественный резонанс. Дизайнер подверг критике деятельность общественных организаций, созданных после теракта в Беслане, обвинив их в политической спекуляции. Лебедев сказал, что эти организации, взяв за основу случившееся в прошлом, «бегают с ним так, будто это событие все еще актуально».
* Признан(а) в РФ иностранным агентом