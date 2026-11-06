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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

    14 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

    13 комментариев
    6 ноября 2026, 08:12 • Новости дня

    Оператор «Турецкого потока» подал иск к «Нафтогазу Украины»

    Оператор газопровода «Турецкий поток» подал иск к «Нафтогазу» и Gasunie

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нидерландская компания South Stream Transport направила в Арбитражный суд Московской области иск к «Нафтогазу Украины» и нидерландской Gasunie Transport Services.

    Нидерландская компания South Stream Transport направила в Арбитражный суд Московской области иск к «Нафтогазу Украины» и нидерландской Gasunie Transport Services, передает РИА «Новости».

    Предмет и основания исковых требований пока не уточняются. Заявление поступило в инстанцию 5 ноября, предварительные слушания по делу назначены на 1 декабря. Истец просит привлечь к спору Газпром в качестве третьего лица.

    «Турецкий поток» представляет собой экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток предназначена для поставок турецким потребителям, вторая обеспечивает газом страны Южной и Юго-Восточной Европы, включая Сербию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, а также Венгрию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оператор «Северного потока – 2» швейцарская корпорация Nord Stream 2 AG обратилась в европейскую инстанцию с требованием аннулировать регламент об отказе от российских энергоносителей.

    Также компрессорная станция «Русская» подверглась атаке.

    Кроме того, «Газпром экспорт» подал в российский суд иск к компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH.

    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    4 ноября 2026, 11:50 • Новости дня
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России

    Венгрия решила отказаться от импорта российского газа осенью 2027 года

    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгрия планирует отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года в соответствии с установленными Евросоюзом сроками, заявила глава МИД страны Анита Орбан.

    «ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа – осень 2027 года», – сказала Орбан в интервью Telex, передает RT.

    По ее словам, Будапешт ищет альтернативные источники поставок, поскольку 21 ноября истекает срок временного исключения из американских санкций, которое позволяло закупать ресурсы у ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

    Орбан отметила, что венгерская компания MOL уже работает над организацией импорта топлива от новых партнеров через хорватского оператора JANAF.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    В сентябре министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань сообщил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    5 ноября 2026, 09:05 • Новости дня
    Европа вдвое превысила пятилетнюю норму отбора газа из хранилищ

    Темпы отбора газа в Европе вдвое превысили средние показатели за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Темпы отбора газа из подземных хранилищ Европы с начала текущего отопительного сезона оказались в два раза выше средних показателей за последние пять лет.

    С момента достижения максимума заполнения хранилищ осенью прошло семь дней, при этом общий объем отбора уже вдвое превысил средний показатель за аналогичный период предыдущих пяти лет. В четыре из этих семи дней фиксировались рекордные суточные объемы отбора, пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    С начала отопительного сезона 28 октября из хранилищ отобрано 1,6 млрд кубометров газа. Нетто-отбор превысил 1 млрд кубометров.

    На 3 ноября подземные хранилища Европы заполнены на 74,07%, что на 15,79 процентного пункта ниже среднего показателя за пять лет и значительно меньше прошлогодних 83%. Текущий уровень запасов – 81,1 млрд кубометров – является минимальным на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Еврокомиссия требует заполнения хранилищ на 90% к зиме, допуская снижение до 80% в случае теплых прогнозов, однако Европа смогла накопить лишь 75,5% от необходимого объема.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду европейские страны за рекордно короткие шесть дней с начала отопительного сезона отобрали 1 млрд куб. м газа из своих подземных хранилищ.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

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    3 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума

    МЭА: Запасы газа в хранилищах Европы снизились до минимума с 2013 года

    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне с 2013 года, ставя под угрозу прохождение отопительного сезона, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

    На конец октября европейские хранилища газа были заполнены на 75% при минимально необходимых 80%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore, которая приводит данные доклада МЭА.

    Низкие запасы связаны с напряженной обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями в судоходстве. Дефицит привел к росту цен и может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.

    При нынешнем уровне закачки газа отопительный сезон оказался под угрозой. Во многих европейских странах запасы значительно ниже требований ЕС, однако Италия заявляет о заполнении своих хранилищ на 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале отопительного сезона страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник они не смогли заполнить хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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    3 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Российский посол назвал условие возобновления поставок газа в Молдавию

    Посол Озеров допустил поставки газа в Молдавию при обращении Кишинева

    Tекст: Денис Тельманов

    Возобновление поставок российского природного газа в Молдавию станет возможным только в случае официального прямого обращения властей Кишинева к Москве, заявил посол России в республике Олег Озеров.

    «Я читаю, слышу о том, что говорят: нет никаких возможностей российский газ доставлять в Молдавию. Это кто вам сказал, что их нет? А вы к нам обращались? Если вы к нам не обращались, то и ответа, естественно, не будет. А делать умозаключения на основе собственных представлений о возможностях России некорректно», – цитирует Озерова РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что у России есть широкий спектр рычагов для влияния на ситуацию, однако Москва продолжает вести себя ответственно. По мнению Озерова, Кишинев смог бы успешно решить многие экономические проблемы при выстраивании двусторонних отношений на основе добрососедства.

    Молдавия и Приднестровье остались без российского газа после того, как Украина прекратила его транзит в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому.

    Ранее единственным поставщиком выступала компания «Молдовагаз», половина акций которой принадлежит российскому холдингу.

    С декабря 2022 года Молдавия перешла на закупки на европейских спотовых рынках через госпредприятие Energocom, что привело к росту тарифов для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ описали возможный механизм возвращения российского газа в Европу через Украину.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал для Европы почти копию газового кризиса пятилетней давности.

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    3 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали до тысячи долларов

    Цена газа на бирже в Европе упала до тысячи долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Биржевые цены на природный газ в Европе в ходе торгов во вторник рухнули почти до тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне консультаций Ирана и США.

    Снижение стоимости топлива произошло впервые с 21 октября на позитивном фоне относительно мирных консультаций Вашингтона и Тегерана, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных лондонской биржи ICE.

    Стоимость фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до 1004 долларов за тысячу кубометров, или 86,75 евро за мегаватт-час. Снижение в моменте превышало 9%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до 1010 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рост биржевых цен на газ в Европе замедлился до 1116 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник стоимость топлива опустилась до 1100 долларов на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

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    5 ноября 2026, 06:00 • Новости дня
    Москва заявила о готовности обсуждать поставки энергоресурсов в Германию

    МИД: Россия готова обсудить возобновление поставок энергоресурсов в ФРГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не видит препятствий для возобновления поставок энергоносителей в Германию и готова к соответствующему диалогу, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    «Что касается обсуждения возможностей возобновления поставок энергоносителей, то российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для соответствующего диалога», – заявил Биричевский в интервью РИА «Новости».

    Так дипломат прокомментировал сообщения о том, что в следующем году может состояться встреча представителей российской власти и партии «Альтернатива для Германии» для обсуждения возобновления поставок газа.

    Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила о необходимости возобновления поставок в страну российского газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Биричевский назвал нарушением международного права попытки Запада переместить российские резервы из Euroclear в общеевропейские структуры.

    Кроме того, дипломат заявил о маловероятности снятия Западом антироссийских санкций даже в случае подвижек по Украине.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу при наличии интереса.

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    3 ноября 2026, 14:23 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост

    Цена газа на бирже в Европе достигла 1116 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник днем рост биржевых цен на природный газ в Европе несколько замедлился, показатель составил 1116 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% и составила 1116 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    На последних торгах октября показатель достигал 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года. В марте текущего года средние цены превысили 600 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а по итогам октября достигли 1005 долларов.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), заполненность подземных хранилищ Евросоюза в сентябре оставалась на рекордном минимуме с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) спрогнозировала возможное сокращение запасов газа до 11% к концу зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и прекращении импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту после снижения. В этот же день страны региона установили рекорды по отбору топлива из подземных хранилищ в начале отопительного сезона.

    В понедельник стоимость газа на бирже опускалась почти до 1100 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

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    3 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ в начале зимы

    Отбор газа из хранилищ Европы на 68% превысил средний показатель за пять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы в начале отопительного сезона установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ (ПХГ), свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Спустя пять дней после достижения пика заполнения ПХГ суммарный отбор на 68% превысил средний показатель за предыдущие пять лет, пишет ТАСС со ссылкой на GIE. В конце октября и начале ноября были установлены рекордные суточные значения отбора.

    На 1 ноября ПХГ Европы были заполнены на 74,56%, что является наименьшим значением на эту дату с 2011 года. В хранилищах находится около 81,6 млрд куб. м газа.

    Еврокомиссия требует заполнять хранилища на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. В этом году Европа смогла закачать в ПХГ лишь 51 млрд куб. м газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер Александр Новак назвал отдельной историей то, как европейцы переживут зиму с низкими запасами газа.

    Глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал возможный рост цен на газ зимой до 2,5 тыс. долларов.

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    3 ноября 2026, 10:45 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе утром во вторник вернулись к росту после снижения днем ранее, поднимаясь на 2,5% и превышая 1125 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1094,4 доллара. По состоянию на 10:20 мск показатель составлял 1125,6 доллара. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1097,7 доллара за тысячу кубометров.

    В ходе торгов в понедельник цены падали в моменте на 10%.

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. В октябре средние биржевые цены на газ выросли на 12% по сравнению с сентябрем, до 1005 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость газа на бирже в Европе упала почти до 1100 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

    Биржевые цены на газ 2 ноября снизились более чем на 3% – до 1160,1 доллара за тысячу кубометров.

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    4 ноября 2026, 12:05 • Новости дня
    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

    Газпром во второй раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай

    Tекст: Мария Иванова

    Российская компания «Газпром» обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    «Газпром» обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает компания.

    Новый рекорд установлен 3 ноября.

    Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В сентябре поставки превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

    В начале сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива по трубопроводу «Сила Сибири» китайским потребителям.

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    4 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    В Сербии призвали заключить с Россией многолетний газовый контракт

    В Сербии заявили о необходимости долгосрочного газового договора с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кандидат в депутаты от победившего на выборах в Сербии «Студенческого списка» Деян Радивоевич заявил о необходимости заключить с Россией долгосрочный договор на поставки природного газа.

    Сербии следует выработать стабильное решение для национальной энергетической системы после истечения срока действующего газового соглашения 31 декабря, цитирует Радивоевича ТАСС.

    «Практика краткосрочных продлений не обеспечивает достаточной предсказуемости для государства, экономики и энергетической системы. Целью должна стать выработка более долгосрочного и стабильного решения. Необходимо стремиться к заключению многолетнего соглашения, например рассчитанного на три года, в котором будут четко определены объемы, цены, графики поставок», – заявил кандидат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о продолжении поставок российского газа в Сербию после прошедших парламентских выборов.

    Председатель правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик пообещал поднять вопрос строительства трубопровода для поставок газа из России через территорию Сербии.

    В сентябре договор на поставки российского природного газа продлили еще на три месяца на прежних условиях.

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    5 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Захарова прокомментировала призывы к газовым переговорам с Сербией

    МИД: К газовым переговорам с Сербией нужно вернуться после формирования властей

    Tекст: Ольга Иванова

    К теме переговоров с Сербией по газовому контракту нужно вернуться после формирования в стране органов государственной власти, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Что касается анонсов со стороны «Студенческого списка» о переговорах с Россией по газовому контракту, то думаю, что нужно будет вернуться к этой теме после формирования органов государственной власти Сербии и направления ими соответствующих официальных запросов», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.

    Кроме того, официальный представитель МИД отметила, что неправительственные контакты Москвы и Белграда не прерывались.

    «Контакты по неправительственной линии, они, собственно говоря, как вы знаете, и не прерывались, и всегда готовы их поддерживать во взаимоуважительном ключе», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду кандидат в депутаты от победившего на выборах в Сербии «Студенческого списка» Деян Радивоевич заявил о необходимости заключить с Россией долгосрочный договор на поставки природного газа.

    В тот же день генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович объяснил возвращение летевшего в Москву самолета.

    Также он пообещал сохранение поставок российского газа после выборов в стране.

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    4 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе после позитивного открытия торгов днем перешли к снижению на 3,5%, опустившись до 1023 долларов за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 1084,5 доллара (+2,3%). По состоянию на 10:10 мск показатель составлял 1072,9 доллара (+1,2%), а в 16:50 мск – 1023,1 доллара (-3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1059,9 доллара за тысячу кубометров.

    Евросоюз вступил в новый отопительный сезон в этом году с газовыми хранилищами, заполненными менее чем на 75%, несмотря на увеличение импорта сжиженного природного газа в октябре. По состоянию на 1 ноября запасы составляли 74,56%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,2%.

    Во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до самого низкого уровня с 2013 года.

    В тот же день биржевые цены на природный газ в Европе рухнули почти до тысячи долларов за тысячу кубометров.

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    5 ноября 2026, 20:15 • Новости дня
    Газпром допустил падение производительности газовых хранилищ Европы зимой

    Газпром: Быстрый отбор газа грозит снижением производительности ПХГ Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    Высокие темпы отбора энергоносителя из подземных резервуаров в начале отопительного сезона создают риски для надежного обеспечения европейских потребителей в пиковый зимний период, сообщили в Газпроме.

    Слишком быстрое расходование запасов в начале сезона создает предпосылки для падения максимальной суточной производительности европейских хранилищ в осенне-зимний период, говорится в сообщении Газпрома в Max.

    В российской компании подчеркнули, что сложившаяся ситуация серьезно повышает риски для стабильного газоснабжения потребителей в условиях максимального зимнего спроса.

    Уровень заполненности европейских мощностей на начало сезона отбора оказался на историческом минимуме и составил 74,9%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, на которые ссылается Газпром. Показатель непрерывно падает с 28 октября, при этом 28–29 октября и 1–2 ноября объемы отбора достигли абсолютных максимумов для этих дней за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ. В понедельник государства региона не смогли заполнить резервуары даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер сделал прогноз о повторении газового кризиса пятилетней давности с аналогичными последствиями для промышленности.

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    В октябре рубль стал второй валютой в мире по динамике укрепления к доллару. Первое место отошло колумбийскому песо. Обычно с начала осени российская валюта слабеет. Но на этот раз все пошло по другому сценарию. Чего эксперты ждут от рубля в ноябре и декабре? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Кадровый кризис делает бессильными польские ВВС

    В Польше внезапно осознали старую истину: самое грозное оружие – не более чем кусок металла, если нет людей, умеющих им воевать. Выяснилось, что у страны не хватает летчиков для американских истребителей F-16, а наиболее катастрофичным выглядит кадровый кризис с экипажами для вертолетов «Апач». Как и почему такое произошло? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

    • Открытки с Днем матери 2026: красивые картинки, поздравления и готовые подписи для мамы

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября. К празднику мамам и бабушкам можно отправить красивую открытку, теплое поздравление в сообщении или подписать бумажную карточку от руки. ВЗГЛЯД собрал открытки с Днем матери 2026 года, готовые поздравления от дочери и сына, короткие подписи, четверостишия и идеи для тех, кто хочет сделать открытку своими руками.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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