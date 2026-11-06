Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
В крупнейшей мечети Юго-Восточной Азии открыли «Русское пространство»
В мечети Джакарты при участии Минниханова открыли «Русское пространство»
В библиотеке мечети Истикляль в Джакарте в рамках визита главы Татарстана Рустама Минниханова состоялось открытие культурно-образовательного «Русского пространства».
Новая площадка призвана познакомить жителей Индонезии с русским языком, литературой и культурой, а также с историей ислама в России, передает РИА «Новости».
В церемонии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов и посол России в Индонезии Сергей Толченов. Выступавшие подчеркнули важность развития религиозных, культурных и гуманитарных связей двух стран.
«Мы хотели бы пригласить как можно больше людей приходить в мечеть и проводить здесь время с пользой, используя эти пространства», – заявил на церемонии представитель мечети Истикляль, которая считается крупнейшей в Юго-Восточной Азии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Индонезии Прабово Субианто выразил признательность Москве за историческую поддержку и укрепление двустороннего сотрудничества.
Министр обороны республики Шафри Шамсуддин сообщил о намерении укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности.
Также заместитель министра связи и цифровых технологий Индонезии Ангги Раки Прабово заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в сфере спутниковых технологий.