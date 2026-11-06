Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Российские войска поразили аккумуляторный парк в Белой Церкви
Минобороны: Российские беспилотники поразили аккумуляторный парк под Киевом
Российские военные с помощью беспилотников нанесли удар по аккумуляторному парку в Киевской области, сообщило Министерство обороны.
Вооруженные силы России продолжили атаковать объекты энергетики Украины и суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.
В результате удара в Белой Церкви Киевской области был поражен аккумуляторный парк хранения энергии. Этот объект обеспечивал электричеством предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Помимо этого, в порту Одессы атакован сухогруз, который доставлял на Украину грузы двойного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы.
Во вторник ВС России нанесли массированный удар по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины.
В конце октября российские войска поразили объекты ВПК и энергетики Украины, а также сухогруз в Черном море.