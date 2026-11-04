При атаках ВСУ на ЛНР погибли два человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли девять муниципалитетов Луганской народной республики, жертвами атак стали два человека, указал глава региона в Max.

В поселке Изварино беспилотник ударил по автомобильной мойке. При повторной атаке погиб сотрудник МЧС, который в свободное от службы время помогал тушить пожар, а работник автомойки получил ранения.

«Он был не при исполнении, но не смог остаться в стороне. Настоящий Герой», – заявил Пасечник.

В Троицком округе в результате удара рядом с жилым домом погиб мужчина.

Кроме того, атакам подверглись Станично-Луганский, Лутугинский, Новопсковский и Краснодонский округа. Беспилотники атаковали придомовую территорию, легковой автомобиль, мусоровоз и грузовики, в результате чего пострадали четверо мужчин. Силами противовоздушной обороны над территорией республики было уничтожено около 110 воздушных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник артист академического симфонического оркестра Луганской филармонии Денис Гончаров погиб в результате атаки украинского беспилотника на рейсовый автобус.

В понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели одного человека и ранении восьми при атаке беспилотника на автобус.

Украинские дроны атаковали здания интернет-провайдера и телефонной компании в Луганске.