По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Украинского медика задержали за раскрытие пыточной «Азова»
Раскрывшую пыточную «Азова» под Киевом женщину задержали
Украинского медика Валентину Молодую, которая помогла раскрыть правду о пыточной тюрьме под Киевом, задержали и внесли в базу сайта «Миротворец».
У женщины, одной из первых приехавшей к пыточной тюрьме «Азова*» (террористическая организация, запрещена в России) под Киевом, оказалась действующая лицензия Минздрава Украины на медицинскую практику и собственная клиника, передает RT.
Выяснилось, что на кадрах, где медик умоляет полицейских впустить ее в здание, запечатлена Валентина Молодая. Ранее Буданов утверждал, что женщина не является врачом и купила форму. При этом она сама публиковала номер своей лицензии в социальных сетях несколько лет назад и имеет общественные награды, среди которых Международный орден королевы Анны и почетное звание «Рыцарь Отчизны».
Дом, где украинские националисты устроили пыточную, принадлежит национализированному Sense Bank, взятие которого под контроль офиса Владимира Зеленского обсуждалось на «пленках Миндича». После разоблачения тюрьмы Молодую задержали и внесли в базу экстремистского ресурса «Миротворец», назвав «профессиональным провокатором».
Напомним, частный дом под Киевом назвали неофициальной тюрьмой батальона «Азов*».
Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил об избиениях протестующих у этой тюрьмы.
Неизвестные мужчины в штатском напали на участников акции протеста возле здания.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ