По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.2 комментария
Саперы не нашли взрывное устройство на круизном лайнере Crown Iris в Греции
Skai: Саперы не обнаружили бомбу на круизном лайнере Crown Iris в порту Греции
Греческие специалисты по разминированию полностью проверили круизный лайнер Crown Iris в порту острова Сирос после анонимного звонка о заложенной бомбе, взрывное устройство найдено не было.
В порту греческого острова Сирос завершилась проверка круизного лайнера под панамским флагом, взрывчатка не обнаружена, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Skai.
На судно вернулись 940 пассажиров и 597 членов экипажа, которые во вторник вечером были эвакуированы в превентивных целях. Лайнер продолжит свой путь в израильскую Хайфу.
Во вторник неизвестный связался с капитаном судна по УКВ-радиостанции и сообщил о заложенном на корпусе взрывном устройстве. Капитан немедленно уведомил администрацию порта Сирос.
В этом и прошлом годах на греческом острове Крит неоднократно проходили акции протеста против прибытия лайнера Crown Iris с туристами из Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник специалисты по разминированию начали проверку круизного лайнера Crown Iris в порту Сироса после информации о заложенном взрывном устройстве.