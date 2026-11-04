Саперы не нашли взрывное устройство на круизном лайнере Crown Iris в Греции

Skai: Саперы не обнаружили бомбу на круизном лайнере Crown Iris в порту Греции

Tекст: Мария Иванова

В порту греческого острова Сирос завершилась проверка круизного лайнера под панамским флагом, взрывчатка не обнаружена, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Skai.

На судно вернулись 940 пассажиров и 597 членов экипажа, которые во вторник вечером были эвакуированы в превентивных целях. Лайнер продолжит свой путь в израильскую Хайфу.

Во вторник неизвестный связался с капитаном судна по УКВ-радиостанции и сообщил о заложенном на корпусе взрывном устройстве. Капитан немедленно уведомил администрацию порта Сирос.

В этом и прошлом годах на греческом острове Крит неоднократно проходили акции протеста против прибытия лайнера Crown Iris с туристами из Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник специалисты по разминированию начали проверку круизного лайнера Crown Iris в порту Сироса после информации о заложенном взрывном устройстве.