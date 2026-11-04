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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 12:05 • Новости дня

    Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

    Газпром во второй раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай

    Tекст: Мария Иванова

    Российская компания «Газпром» обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    «Газпром» обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает компания.

    Новый рекорд установлен 3 ноября.

    Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

    В сентябре поставки превысили показатели аналогичного периода прошлого года.

    В начале сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива по трубопроводу «Сила Сибири» китайским потребителям.

    3 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума

    МЭА: Запасы газа в хранилищах Европы снизились до минимума с 2013 года

    Заполненность газовых хранилищ Европы упала до 13-летнего минимума
    @ Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на самом низком уровне с 2013 года, ставя под угрозу прохождение отопительного сезона, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА).

    На конец октября европейские хранилища газа были заполнены на 75% при минимально необходимых 80%. Это самый низкий показатель за последние 13 лет, передает ТАСС со ссылкой на газету Il Sole 24 Ore, которая приводит данные доклада МЭА.

    Низкие запасы связаны с напряженной обстановкой вокруг Ормузского пролива и перебоями в судоходстве. Дефицит привел к росту цен и может спровоцировать дальнейшую напряженность на мировых рынках.

    При нынешнем уровне закачки газа отопительный сезон оказался под угрозой. Во многих европейских странах запасы значительно ниже требований ЕС, однако Италия заявляет о заполнении своих хранилищ на 95%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале отопительного сезона страны Европы установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник они не смогли заполнить хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

    В воскресенье вице-премьер России Александр Новак назвал отдельной историей выживание европейцев зимой с низкими запасами топлива.

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    3 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Российский посол назвал условие возобновления поставок газа в Молдавию

    Посол Озеров допустил поставки газа в Молдавию при обращении Кишинева

    Tекст: Денис Тельманов

    Возобновление поставок российского природного газа в Молдавию станет возможным только в случае официального прямого обращения властей Кишинева к Москве, заявил посол России в республике Олег Озеров.

    «Я читаю, слышу о том, что говорят: нет никаких возможностей российский газ доставлять в Молдавию. Это кто вам сказал, что их нет? А вы к нам обращались? Если вы к нам не обращались, то и ответа, естественно, не будет. А делать умозаключения на основе собственных представлений о возможностях России некорректно», – цитирует Озерова РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что у России есть широкий спектр рычагов для влияния на ситуацию, однако Москва продолжает вести себя ответственно. По мнению Озерова, Кишинев смог бы успешно решить многие экономические проблемы при выстраивании двусторонних отношений на основе добрососедства.

    Молдавия и Приднестровье остались без российского газа после того, как Украина прекратила его транзит в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому.

    Ранее единственным поставщиком выступала компания «Молдовагаз», половина акций которой принадлежит российскому холдингу.

    С декабря 2022 года Молдавия перешла на закупки на европейских спотовых рынках через госпредприятие Energocom, что привело к росту тарифов для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские СМИ описали возможный механизм возвращения российского газа в Европу через Украину.

    В воскресенье глава Газпрома Алексей Миллер спрогнозировал для Европы почти копию газового кризиса пятилетней давности.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 17:51 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали до тысячи долларов

    Цена газа на бирже в Европе упала до тысячи долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Биржевые цены на природный газ в Европе в ходе торгов во вторник рухнули почти до тысячи долларов за тысячу кубометров на фоне консультаций Ирана и США.

    Снижение стоимости топлива произошло впервые с 21 октября на позитивном фоне относительно мирных консультаций Вашингтона и Тегерана, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных лондонской биржи ICE.

    Стоимость фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах упала до 1004 долларов за тысячу кубометров, или 86,75 евро за мегаватт-час. Снижение в моменте превышало 9%.

    При этом спотовые цены с поставкой «на день вперед» на хабе TTF также опускались до 1010 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рост биржевых цен на газ в Европе замедлился до 1116 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник стоимость топлива опустилась до 1100 долларов на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

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    3 ноября 2026, 19:19 • Новости дня
    BMW начала массовые сокращения офисных сотрудников в Китае

    Qiche zhijia: BMW начала сокращение 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания BMW Brilliance начала процесс сокращения 1,8 тыс. офисных сотрудников в Китае, что составляет около 10% от их общей численности, пишет портал Qiche zhijia.

    «Второго ноября BMW Brilliance начала сокращения в Китае. По словам сотрудников, масштаб охватывает около 1,8 тыс. человек, что примерно составляет 10% от общей численности сотрудников BMW Brilliance», – цитирует РИА «Новости» публикацию Qiche zhijia.

    Отмечается, что до конца 2027 года BMW намерена сократить 8 тыс. офисных должностей. Сокращения затронут почти все позиции, однако подавляющее большинство увольняемых составляют линейные производственные сотрудники. Некоторые из них могут получить компенсацию около 726 тыс. долларов.

    Ускорение плана сокращений связано с недавним давлением на бизнес компании. В третьем квартале текущего года продажи немецкого автопроизводителя в Китае упали почти на 25% в сравнении с тем же периодом 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировые поставки автомобилей концерна BMW снизились из-за резкого падения спроса в Китае.

    В июне немецкий автопром переживал жестокий кризис на фоне падения продаж и сокращения рабочих.

    В феврале компания BMW запретила китайскому подразделению экспорт автомобилей в Россию.

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    3 ноября 2026, 19:05 • Новости дня
    Росатом и Китай разработали план сотрудничества по термоядерному синтезу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госкорпорация «Росатом» и партнеры из Китая подготовили пакет предложений по развитию сотрудничества в области термоядерных исследований.

    Во вторник российскую площадку Проектного центра ИТЭР посетили представители Агентства ИТЭР КНР, Института физики плазмы Академии наук Китая, Юго-Западного института физики и частной термоядерной компании Beijing ENN Fusion Energy Science and Technology, сообщается на сайте «АтомМедиа». Стороны обсудили вопросы сотрудничества по проекту ИТЭР и изготовление компонентов будущей термоядерной мегаустановки. Основной упор сделали на выработке стратегической линии партнерства по национальным термоядерным проектам.

    Глава Проектного центра ИТЭР Анатолий Красильников отметил создание прочной основы для интенсивного взаимодействия в сфере исследований и разработок благодаря меморандумам о взаимопонимании. Документы подписали в мае 2026 года в Пекине с Академией наук и Министерством науки и технологий Китая.

    «И сегодня с лидерами китайских термоядерных проектов мы подготовили пакет предложений по развитию нашего партнерства на долгие годы вперед. Уверен, это принесет выдающийся результат в овладении энергией синтеза», – заявил Красильников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о наращивании двусторонней торговли между Китаем и Россией.

    В сентябре внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.

    Директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович рассказал о расширении совместной работы Китая и России по исследованию Луны.

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    3 ноября 2026, 14:23 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили рост

    Цена газа на бирже в Европе достигла 1116 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Во вторник днем рост биржевых цен на природный газ в Европе несколько замедлился, показатель составил 1116 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость декабрьских фьючерсов по индексу TTF на лондонской бирже ICE выросла на 1,7% и составила 1116 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    На последних торгах октября показатель достигал 1200 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года. В марте текущего года средние цены превысили 600 долларов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а по итогам октября достигли 1005 долларов.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE), заполненность подземных хранилищ Евросоюза в сентябре оставалась на рекордном минимуме с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) спрогнозировала возможное сокращение запасов газа до 11% к концу зимы при сохранении ограничений на поставки СПГ и прекращении импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе вернулись к росту после снижения. В этот же день страны региона установили рекорды по отбору топлива из подземных хранилищ в начале отопительного сезона.

    В понедельник стоимость газа на бирже опускалась почти до 1100 долларов за тысячу кубометров на фоне новостей о мирных переговорах Ирана и США.

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    3 ноября 2026, 18:20 • Новости дня
    Бывшего главу China Eastern Airlines приговорили к 14 годам тюрьмы за взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Китае приговорил бывшего руководителя авиакомпании China Eastern Airlines Лю Шаоюна к 14 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму более 10 млн долларов.

    Бывший руководитель одной из крупнейших авиакомпаний КНР понес наказание за масштабную коррупционную деятельность, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

    С 2002 по 2023 год Лю Шаоюн занимал руководящие должности в China Southern Airlines и China Eastern Airlines. В этот период он брал взятки за содействие различным организациям и частным лицам в ведении бизнеса, получении выгодных контрактов на проекты и управлении авиамаршрутами.

    Общая сумма незаконно полученных средств составила более 67,5 млн юаней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее правящая Коммунистическая партия Китая нацелилась на борьбу с закрывающими глаза на коррупцию чиновниками.

    В пятницу Центральный комитет Коммунистической партии Китая подтвердил исключение из своих рядов 16 высокопоставленных генералов.

    В четверг китайский суд приговорил бывшего председателя технологической компании Guizhou-Cloud Big Data Group Сюй Хао к 11 годам колонии за коррупцию.

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    3 ноября 2026, 14:05 • Новости дня
    Армия Китая заявила о готовности укреплять военное сотрудничество с Россией

    Военный совет Китая заявил о готовности укреплять взаимодействие с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель Центрального военного совета КНР Чжан Шэнминь заявил о стремлении Народно-освободительной армии Китая укреплять стратегическое взаимодействие с Россией для эффективной защиты суверенитета двух стран.

    Шэнминь в ходе встречи в Москве с министром обороны России Андреем Белоусовым подтвердил намерение Пекина отстаивать суверенитет обоих государств, передает ТАСС.

    «Мы готовы вместе с Россией глубоко реализовывать важные договоренности глав двух государств, постоянно укреплять стратегическое взаимодействие, углублять взаимное доверие в военной сфере, совершенствовать механизмы сотрудничества, искать новые яркие примеры взаимодействия, отражающие дух времени, более эффективно защищать суверенитет, безопасность и интересы развития наших стран, решительно отстаивать глобальные и региональные мир и стабильность», – заявил Чжан Шэнминь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр обороны России Андрей Белоусов обсудил двустороннее сотрудничество с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Шэнминем.

    В сентябре статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева заявила о динамичном развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

    В августе председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о дальнейшем уверенном развитии двустороннего сотрудничества между государствами.

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    4 ноября 2026, 11:50 • Новости дня
    Венгрия заявила о планах отказаться от энергоносителей из России

    Венгрия решила отказаться от импорта российского газа осенью 2027 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгрия планирует отказаться от российских энергоносителей осенью 2027 года в соответствии с установленными Евросоюзом сроками, заявила глава МИД страны Анита Орбан.

    «ЕС установил четкий срок для поэтапного отказа от российского природного газа – осень 2027 года», – сказала Орбан в интервью Telex, передает RT.

    По ее словам, Будапешт ищет альтернативные источники поставок, поскольку 21 ноября истекает срок временного исключения из американских санкций, которое позволяло закупать ресурсы у ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

    Орбан отметила, что венгерская компания MOL уже работает над организацией импорта топлива от новых партнеров через хорватского оператора JANAF.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о расчете Будапешта на продление американского исключения из санкционного режима в отношении поставок российской нефти как минимум еще на один год.

    В сентябре министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань сообщил о готовности нового правительства отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года.

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    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Глава «Србиягаза» объяснил возвращение летевшего в Москву самолета

    Самолет с главой «Србиягаза» вернули в Белград по пути на переговоры в Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор сербской госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович заявил, что летел в Россию на переговоры по газовому контракту, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для дополнительной проверки безопасности.

    Гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что летел на переговоры в Москву по продлению газового контракта, когда самолет авиакомпании Air Serbia пришлось вернуть в Белград для проведения дополнительной проверки безопасности, передает РИА «Новости».

    «Вы все знаете, чем я занимаюсь, я – директор «Србиягаза». Мы долго занимались выборами, но идет зима, и нам потребуются дополнительные объемы, и нужно договориться о гибкости поставок и по оплате. Потому что ситуация с Alta banka прервала каналы оплаты между россиянами и нами, мы платим в основном через западные банки-корреспонденты, и это главная причина моей поездки, а зачем ехали господа Вулин и Попович, не знаю», – заявил Баятович.

    Он добавил, что вместе с ним на борту находились бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин и министр без портфеля Ненад Попович. По данным сервиса Flightradar24, после возвращения самолет вновь вылетел из Белграда и утром в среду приземлился в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду самолет Air Serbia вернулся в аэропорт вылета из-за необходимости проверки одного из пассажиров.

    Позже выяснилось, что на борту развернутого на пути в Москву рейса оказались три политика из лагеря экс-президента Сербии Александра Вучича.

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    4 ноября 2026, 04:02 • Новости дня
    Делегация Трудовой партии КНДР прибыла с визитом в Китай

    Делегация Трудовой партии КНДР отправилась в Китай

    Tекст: Катерина Туманова

    Делегация Трудовой партии Кореи (ТПК) отправилась с официальным визитом в Китай, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Делегация во главе с секретарем ЦК ТПК Ким Сон Намом вылетела в среду из Пхеньяна в КНР по приглашению ЦК Коммунистической партии Китая, передает ЦТАК.

    В аэропорту Пекина делегацию приветствовали заместитель директора Сунь Хайянь и другие должностные лица из отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая, а также Ли Рён Нам, чрезвычайный и полномочный посол КНДР в Китае, и сотрудники посольства, добавило агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Южной Корее сообщили о возможной передаче лидером КНДР позиции Пхеньяна по переговорам с США в ходе визита в Китай. В октябре Ким Чен Ын посетил китайский город Даньдун. Пекин и Пхеньян в октябре официально запустили движение грузового транспорта по новому трехкилометровому мосту через реку Ялуцзян.

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    4 ноября 2026, 08:33 • Новости дня
    Китай решил построить 21 тыс. км скоростных автомагистралей за пять лет

    Власти Китая запланировали построить 21 тыс. км скоростных автодорог к 2030 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские власти собираются построить в стране 21 тыс. км новых скоростных автомагистралей в течение 15-й пятилетки, заявил глава департамента инфраструктурного развития Госкомитета по делам развития и реформ КНР Ся Синь.

    «В период 15-й пятилетки в Китае будет построено около 21 тыс. км новых скоростных автомагистралей, что позволит в основном завершить создание в стране современной системы автотранспорта», – приводит слова Ся Синя ТАСС.

    В указанный промежуток времени правительство также собирается увеличить общую протяженность железных дорог на 15 тыс. км, из которых 10 тыс. км придется на высокоскоростные участки. Руководство страны намеревается ускорить строительство трасс вдоль рек и кольцевых автодорог в агломерациях, а также модернизировать магистрали, ведущие на западе из Синьцзяна в Тибетский автономный район.

    В ближайшие пять лет Пекин ускорит формирование стандартов для эксплуатации железных дорог, предназначенных для движения поездов со скоростью до 400 км/ч.

    Власти намерены уделить внимание созданию специализированной сети грузовых перевозок и запуску товарных составов, способных разгоняться до 200 км/ч. В конце 2025 года суммарная протяженность скоростных автомагистралей в республике достигла 199,4 тыс. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Китаем о совместном строительстве второго железнодорожного пути на участке Забайкальск – Маньчжурия.

    Летом министр транспорта Андрей Никитин сообщил о планах Китая осуществить новые транзитные поставки товаров в Европу через Северный морской путь.

    В январе стали известны сроки завершения строительства канала Пинлу.

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    4 ноября 2026, 09:09 • Новости дня
    Европа рекордно быстро отобрала 1 млрд кубометров газа в начале сезона

    Европа отобрала 1 млрд кубометров газа из ПХГ за рекордные шесть дней

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны за рекордно короткие шесть дней с начала отопительного сезона отобрали 1 млрд куб. м газа из своих подземных хранилищ, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    С момента достижения пика заполнения ПХГ текущей осенью (74,96%) суммарный отбор из них почти вдвое превышает средний показатель за предыдущие пять лет. В четыре из этих шести дней (28 и 29 октября, 1 и 2 ноября) зафиксированы рекордные суточные значения отбора, передает ТАСС.

    Всего с 28 октября Европа отобрала из хранилищ уже 1,3 млрд куб. м газа, при этом нетто-отбор составляет около 800 млн куб. м. Ранее так же быстро ЕС отбирал из ПХГ первый миллиард кубометров лишь в 2020 году.

    По данным на 2 ноября, европейские ПХГ заполнены на 74,33%, что является наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 81,4 млрд куб. м газа, что на 10,2 млрд меньше показателей прошлого года и находится на минимуме с 2013 года.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС заполнять ПХГ на 90% к 1 декабря. В этом году из-за надежд на теплую зиму показатель могли снизить до 80%, однако Европа смогла достичь лишь 75,5% требуемых объемов (51 млрд куб. м).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о самом низком с 2013 года уровне запасов газа в подземных хранилищах Европы.

    Страны Европы в начале отопительного сезона установили рекорды по отбору газа из подземных хранилищ.

    В понедельник страны Европы к началу ноября не смогли заполнить подземные хранилища газом даже на минимально разрешенные Еврокомиссией 80%.

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    4 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Казахстан начал переговоры с Китаем о строительстве второй АЭС

    Власти Казахстана начали переговоры с Китаем о строительстве второй АЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил о начале обсуждения параметров сделки по строительству второй атомной электростанции в республике с Китайской национальной ядерной корпорацией.

    Астана обсуждает с Китайской национальной ядерной корпорацией параметры и сроки возведения атомной электростанции «Мойынкум», передает ТАСС.

    «Первая АЭС «Балхаш» будет реализовываться с российским консорциумом «Росатом». Вторая АЭС «Мойынкум»– на сегодняшний момент прорабатывается вопрос с Китайской национальной атомной корпорацией. Сейчас обсуждаются параметры сделки и сроки. Мы верим, что к 2035 году проекты должны быть закончены», – сказал Аккенженов.

    Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил приступить к сооружению АЭС «Балхаш» в следующем году, а также подписать соглашение для скорейшего начала возведения станции «Мойынкум».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил о планах Казахстана создать государственный стратегический резерв урана для обеспечения будущих АЭС топливом.

    В мае власти страны подтвердили начало возведения станции «Балхаш» под руководством Росатома в 2027 году. Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал закрепление договоренностей Москвы и Астаны о строительстве объекта по современным технологиям.

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    4 ноября 2026, 10:38 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1073 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе поднялись до 1073 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,2% и составили почти 1073 доллара за тысячу кубометров.

    Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает РИА «Новости».

    Декабрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 1084,5 доллара, прибавив 2,3%. К 10:10 мск цена скорректировалась до 1072,9 доллара.

    Евросоюз начал отопительный сезон с хранилищами, заполненными менее чем на 75%. По данным Gas Infrastructure Europe, на 1 ноября запасы газа составляли 74,56%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Международное энергетическое агентство сообщило о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до минимума 2013 года. В тот же день биржевые цены на природный газ в Европе упали почти до тысячи долларов.

    В прошлом месяце они превысили 1050 долларов за тысячу кубометров впервые с декабря 2022 года.

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    Россия формирует новую логику импортозамещения

    Обсуждающийся в Госдуме новый федеральный бюджет содержит важные изменения с точки зрения промышленной политики государства. Прежде всего это касается новых подходов с точки зрения импортозамещения. Как выглядят эти перемены и почему перед нами фактически план по созданию целых промышленных отраслей? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Надежный страж российских активов в ЕС ждет решения короля

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал прошение об отставке. Это оказалось значимо для всего континента, так как этот человек был последней неприступной преградой на пути Евросоюза, запланировавшего передачу замороженных средств России украинскому режиму. Что будет теперь? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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