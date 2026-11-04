По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Газпром установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай
Газпром во второй раз за ноябрь обновил рекорд поставок газа в Китай
Российская компания «Газпром» обновила абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
«Газпром» обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщает компания.
Новый рекорд установлен 3 ноября.
Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного Договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник «Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
В сентябре поставки превысили показатели аналогичного периода прошлого года.
В начале сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о достижении беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива по трубопроводу «Сила Сибири» китайским потребителям.