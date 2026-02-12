BMW запретил китайскому подразделению экспорт своих автомобилей в Россию

Reuters: BMW поручил китайскому подразделению препятствовать экспорту машин в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

Компания подчеркнула, что попадание автомобилей в Россию через параллельный импорт происходит вне сферы ее влияния и против воли концерна, передает «Фонтанка».

Российский дилер из Владивостока рассказал Reuters, что его центр не занимается розничной продажей автомобилей иностранных марок, подпавших под санкции. По его словам, такие машины закупаются поштучно у продавцов в Китае только для частных заказов, а процесс сопровождается участием множества посредников. «Здесь много посредников: один знает того, тот знает другого, и тот может связаться с дилером», – отметил он.

По данным аналитического агентства «Автостат», на которые ссылается Reuters, объемы экспорта автомобилей из Китая в Россию составляют тысячи единиц. С 2023 года количество западных и японских марок, произведенных в Китае и зарегистрированных в России, увеличилось более чем вдвое. В 2025 году почти половина продаж среди брендов, затронутых санкциями, приходится на такие автомобили.

Статистика «Автостата» за прошлый год свидетельствует, что среди иностранных марок (без учета китайских) в России чаще всего регистрировали автомобили Toyota (22%), BMW заняла третье место с 13%, а совокупная доля «других» марок составила 23%. Также в топе оказались Kia, Mercedes-Benz, Hyundai, Volkswagen и Mazda.

По итогам 2025 года поставки автомобилей из Китая на российский рынок снизились на 44%.

В январе в России импорт новых автомобилей сократился на четверть.