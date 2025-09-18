Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?4 комментария
При перестрелке в Пенсильвании трое полицейских убиты и двое ранены
Трое сотрудников правоохранительных органов были убиты и двое ранены в результате стрельбы в Пенсильвании в среду днем, открывший стрельбу злоумышленник также мертв, сообщил комиссар полиции штата, уточнив, что раненые полицейские в критическом, но стабильном состоянии.
Полиция, по-видимому, приехала по вызову в округе Йорк, когда по ним открыли огонь, сообщили NBC News три источника.
Комиссар полиции штата Пенсильвания Кристофер Пэрис сказал, что двое выживших полицейских находятся в критическом, но стабильном состоянии в йоркской больнице WellSpan.
Полиция застрелила подозреваемого, добавил Пэрис. Личность стрелявшего в среду установить не удалось.
По словам Теда Чеха из Управления по чрезвычайным ситуациям округа Йорк, первый звонок в службу 911 поступил из городка Северный Кодорус в 14.10. По словам очевидцев, они слышали около 30 выстрелов.
Стрельба со смертельным исходом произошла почти через семь месяцев после того, как другой полицейский округа Йорк, патрульный Уэст-Йорк Эндрю В. Дуарте, был убит при отражении нападения на больницу, в ходе которого боевик захватил заложников.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе произошла стрельба в католической школе в Миннеаполисе. В городе Аннаполис в американском штате Мэриленд офицер полиции открыл огонь по курсанту Военно-морской академии Соединенных Штатов, сообщают СМИ.